Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17Вести.Ru 08:30
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
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Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.РИА Новости06:01
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