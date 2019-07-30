Политика

Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17Вести.Ru 08:30

Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
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Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.
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