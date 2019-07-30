Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17Lenta.ru 07:34

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году. Об этом рассказал РИА Новости занимающийся собственным расследованием происшествия частный детектив Йозеф Реш.
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с чего всё началось

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.
РИА Новости06:01

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Россия оценила отказ Нидерландов принять новые сведения о крушении MH17

Lenta.ru12:28

Россия отреагировала на отказ Нидерландов от немецких материалов по MH17

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Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17

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Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17

РЕН ТВ06:41

В посольстве РФ ответили на отказ Голландии приобщить новые данные по MH17

Российская газета11:37
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Политика

Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Футбол

«Селтик» и АПОЭЛ вышли в третий раунд квалификации ЛЧ

В первом матче соперников, который прошел на прошлой неделе в Шотландии, «Селтик» добился победы со счетом 5:0. Таким образом, клуб из Глазго вышел в следующий этап турнира, где сразится с румынским клубом ЧФР (Клуж).
Обновлено в 14:54
Путешествия

В «Турпомощи» объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье

Обновлено в 14:30
Происшествия

Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях

Руководство московской полиции приказало сотрудникам, работавшим на митинге 27 июля, изменить свои данные в социальных сетях.
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«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано

Обновлено в 14:31
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

Обновлено в 05:44
Политика

«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 14:45
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор

Обновлено в 10:23
Политика

Андрей Макаревич записал песню о разгоне несанкционированной акции в Москве

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла в столице 27 июля.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено в 13:43
Происшествия

СК завел еще два уголовных дела после митинга 27 июля

По итогам несанкционированного митинга, который прошел 27 июля, возбуждено еще два уголовных дела.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российский Ил-76 возле Эстонии

Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.
Обновлено в 14:53
Общество

В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Политика

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Пожар в Самаре распространился на восемь домов

Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Энергетика

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Хоккей

Каменев заключил новый контракт с «Колорадо» на один год

Российский нападающий Владислав Каменев заключил новый контракт с "Колорадо", сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено в 13:51
Транспорт

В Минтрансе сообщили о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»

Обновлено в 12:03
Происшествия

Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»

Обновлено в 14:38
Политика

Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено в 11:15
Политика

Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Футбол

Стала известна цена трансфера игрока «Барселоны» в «Зенит»

Общая стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в петербургский «Зенит» достигнет порядка €50 млн, сообщили РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом, и источник в «Зените».
Обновлено в 09:42
Общество

Сотрудникам ФСО запретят использовать смартфоны на работе

Директор ФСО Дмитрий Кочнев издал указ, согласно которому руководство ведомства будет определять перечень лиц, имеющих право использовать смартфоны и планшеты на работе.
Обновлено в 12:45
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика

Суд оставил под арестом экс-командира ПВО ДНР

Апелляционный суд Киева оставил под арестом экс-командира ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха до 25 августа.
Обновлено в 13:18
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