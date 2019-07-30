Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17Lenta.ru 07:34
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году. Об этом рассказал РИА Новости занимающийся собственным расследованием происшествия частный детектив Йозеф Реш.
Читать в источнике
Оценить193
с чего всё началось
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.РИА Новости06:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Общество
МВД предупредило о незаконности митинга в Москве 3 августа
Главное управление МВД по Москве призвало граждан не участвовать в несогласованном митинге в российской столице 3 августа.
Обновлено в 13:40
Кино
Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Дефицит йода в организме может привести к выпадению волос
Специалисты утверждают, что йод очень полезен для организма человека. Это вещество помогает правильно функционировать щитовидной железе.
Обновлено в 10:49
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:07
Наука
XENON1T наложил строгие ограничения на легкие частицы темной материи
В результате ученым удалось на несколько порядков ужесточить ограничения на сечение рассеяния нуклонов на легких частицах темной материи, возникающих в шести разных теориях.
Обновлено в 06:40
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Под Кличко зашатался стул. Мэр Киева обратился к Зеленскому
Мэра Киева Виталия Кличко обвинили в некомпетентности Мэр Киева Виталий Кличко распространил видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Для тушения пожара в Самаре задействован пожарный поезд
В Самаре задействован пожарный поезд для тушения пожара в трех частных жилых домах в Железнодорожном районе города.
Обновлено в 13:27
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»
Общая стоимость трансфера полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн, сообщает РБК.
Обновлено в 10:35
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
Обновлено в 05:46
Футбол
Моуринью может возглавить «Валенсию»
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью может возглавить "Валенсию", утверждает El Confidencial.
Обновлено в 10:58
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Гаджеты
Баг в Apple iMessage позволял читать файлы на уязвимом iPhone
Первый баг (CVE-2019-8660) представлял собой уязвимость во фреймворке Core Data и позволял спровоцировать неожиданное завершение работы приложения или даже добиться выполнения произвольного кода на устройствах iPhone 5s или старше, iPad Air, iPod touch 6-го поколения или старше.
Обновлено в 04:30
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Авто
Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera
Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Приемную «Единой России» подожгли в Новосибирске
Общественная приемная «ЕР» в Первомайском районе города на улице Аксёнова, 48 загорелась в ночь на 29 июля.
Обновлено в 08:26
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер
Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.
Обновлено в 09:31
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на торгах во вторник, 30 июля, поднялся выше отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12