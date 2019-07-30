Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17Lenta.ru 07:34
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году. Об этом рассказал РИА Новости занимающийся собственным расследованием происшествия частный детектив Йозеф Реш.
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с чего всё началось
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.РИА Новости06:01
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Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 14:45
Футбол
Агент Дибалы находится в Англии и ведет переговоры с «МЮ»
Обновлено в 15:09
Происшествия
Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом
Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом, которая находилась в 2 км от берега Франции.
Обновлено в 13:20
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Реал» в полуфинале Audi Cup
Обновлено в 13:59
Кино
Вышел трейлер пятого сезона «Острых козырьков»
Обновлено в 10:13
Происшествия
Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы
Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Футбол
В карьере Малкома наметился «Зенит»
Первой о попытках «Зенита» купить у «Барселоны» Малкома написала испанская Marca. И эта новость не могла не стать очень заметной для России.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией
Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 12:39
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Футбол
Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»
Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
Обновлено в 14:41
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Футбол
Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити»
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.
Обновлено в 16:36
Гаджеты
Смартфон Titan с QWERTY-клавиатурой за 28 мин собрал нужную сумму для запуска
На Kickstarter смартфон Unihertz Titan просят $239, что в пересчете 15 тыс. рублей.
Обновлено в 15:53
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Генпрокуратура проконтролирует устранение недостатков в оказании медпомощи
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что прокуратура начнет контролировать устранение проблем в области медицинской помощи гражданам России.
Обновлено в 06:25
Хоккей
«Автомобилист» обыграл чешских «Пиратов» в товарищеском матче
Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" в первом товарищеском матче межсезонья обыграли чешский клуб "Пираты" (Хомутов).
Обновлено в 14:20
Политика
Военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР
Напомним, что 30 июля 2018 года в ЦАР были убиты трое журналистов — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
Обновлено в 11:48
Общество
В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Политика
Штабы оппозиции подадут заявку на проведение митинга 10 августа
Штабы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы направят в столичную мэрию заявку на проведение митинга 10 августа.
Обновлено в 15:46
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Экономика
WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафе в США
Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США может назначить штраф инвестфонду Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Cfius фонду.
Обновлено в 14:22
Политика
«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила Сеть откровенными фото
Соня Киперман шокировала Сеть постельной фотосессией. На снимке дочь Веры Брежневой позировала только в халате.
Обновлено в 02:35
Политика
МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit
Ранее 30 июля Генконсульство России в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.
Обновлено в 16:14
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03