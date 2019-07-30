Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17Lenta.ru 07:34

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году. Об этом рассказал РИА Новости занимающийся собственным расследованием происшествия частный детектив Йозеф Реш.
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с чего всё началось

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.
РИА Новости06:01

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Россия оценила отказ Нидерландов принять новые сведения о крушении MH17

Lenta.ru12:28

Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17

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В посольстве РФ ответили на отказ Голландии приобщить новые данные по MH17

Российская газета11:37

Россия отреагировала на отказ Нидерландов от немецких материалов по MH17

Газета.Ru13:20

Нидерланды отвергли данные частного детектива о крушении Boeing над Донбассом

URA.Ru06:26

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17

РЕН ТВ06:41

Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17

Московский Комсомолец06:28
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 14:45
Футбол

Агент Дибалы находится в Англии и ведет переговоры с «МЮ»

Обновлено в 15:09
Происшествия

Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом

Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом, которая находилась в 2 км от берега Франции.
Обновлено в 13:20
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Реал» в полуфинале Audi Cup

Обновлено в 13:59
Кино

Вышел трейлер пятого сезона «Острых козырьков»

Обновлено в 10:13
Общество

Из-за лесных пожаров в четырех регионах России объявлен режим ЧС

Обновлено в 09:00
Происшествия

Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы

Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Останки известного гангстера эксгумируют в США

В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Футбол

В карьере Малкома наметился «Зенит»

Первой о попытках «Зенита» купить у «Барселоны» Малкома написала испанская Marca. И эта новость не могла не стать очень заметной для России.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией

Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 12:39
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Футбол

Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»

Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
Обновлено в 14:41
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Футбол

Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити»

Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.
Обновлено в 16:36
Гаджеты

Смартфон Titan с QWERTY-клавиатурой за 28 мин собрал нужную сумму для запуска

На Kickstarter смартфон Unihertz Titan просят $239, что в пересчете 15 тыс. рублей.
Обновлено в 15:53
Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено в 11:21
Здоровье

Генпрокуратура проконтролирует устранение недостатков в оказании медпомощи

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что прокуратура начнет контролировать устранение проблем в области медицинской помощи гражданам России.
Обновлено в 06:25
Хоккей

«Автомобилист» обыграл чешских «Пиратов» в товарищеском матче

Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" в первом товарищеском матче межсезонья обыграли чешский клуб "Пираты" (Хомутов).
Обновлено в 14:20
Политика

Военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

Напомним, что 30 июля 2018 года в ЦАР были убиты трое журналистов — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
Обновлено в 11:48
Общество

В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Политика

Штабы оппозиции подадут заявку на проведение митинга 10 августа

Штабы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы направят в столичную мэрию заявку на проведение митинга 10 августа.
Обновлено в 15:46
Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Экономика

WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафе в США

Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США может назначить штраф инвестфонду Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Cfius фонду.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено в 13:43
Политика

«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила Сеть откровенными фото

Соня Киперман шокировала Сеть постельной фотосессией. На снимке дочь Веры Брежневой позировала только в халате.
Обновлено в 02:35
Политика

МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit

Ранее 30 июля Генконсульство России в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.
Обновлено в 16:14
Происшествия

В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах

По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
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