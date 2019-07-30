Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.

с чего всё началось

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году. Об этом рассказал РИА Новости занимающийся собственным расследованием происшествия частный детектив Йозеф Реш.

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

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