Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17Lenta.ru 07:34
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году. Об этом рассказал РИА Новости занимающийся собственным расследованием происшествия частный детектив Йозеф Реш.
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с чего всё началось
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.РИА Новости06:01
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Посольство РФ прокомментировало отказ Голландии приобщить новые данные по MH17
Российская газета11:37
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