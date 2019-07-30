Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17Lenta.ru 07:34

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году. Об этом рассказал РИА Новости занимающийся собственным расследованием происшествия частный детектив Йозеф Реш.
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с чего всё началось

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.
РИА Новости06:01

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Посольство РФ прокомментировало отказ Голландии приобщить новые данные по MH17

Российская газета11:37

Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17

Московский Комсомолец06:28

Нидерланды отвергли данные частного детектива о крушении Boeing над Донбассом

URA.Ru06:26

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Lenta.ru07:34

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17

РЕН ТВ06:41

Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17

РИА Новости11:25

Детектив из ФРГ пытался передать следственной группе по МН17 новые материалы дела

Говорит Москва06:23
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером

Обновлено в 11:29
Экономика

Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным

В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.
Обновлено в 09:23
Политика

Отпуск по расчету: Порошенко может не вернуться на Украину

Бегство экс-президента Незалежной Петра Порошенко очевидно, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года

В начале июня сообщалось, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 10:55
Футбол

Игрок «Спартака» Фернандо перешел в «Бэйцзин Гоань»

В "Спартак" Фернандо перешел в 2016 году из итальянской "Сампдории".
Обновлено в 07:51
Кино

В сети появился дебютный трейлер фильма «Маяк» с Робертом Паттинсоном

В апреле создатели черно-белого хоррора «Маяк» порадовали поклонников Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо первыми кадрами.
Обновлено в 09:48
Политика

Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами

Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Кино

Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia

Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено в 05:55
Происшествия

«Заминировавших» кортеж Путина россиян оштрафовали

Обновлено в 11:55
Экономика

WSJ: власти США могут оштрафовать Pamplona Михаила Фридмана

Правительство США может оштрафовать инвесткомпанию Pamplona Capital Management, управляющую в том числе средствами председателя набсовета «Альфа-групп» Михаила Фридмана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Обновлено в 11:36
Футбол

Александр Самедов завершил карьеру футболиста

Обновлено в 05:21
Экономика

Рост уровня бедности зафиксировал Росстат

Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено вчера в 15:49
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика

Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Самаре загорелись два частных дома

Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Авто

Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Организатор теракта 11 сентября выразил готовность дать показания

Один из организаторов серии терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Халид Шейх Мохаммед выразил готовность дать показания в пользу судящихся с Саудовской Аравией граждан и компаний, если его не приговорят к смерти.
Обновлено в 01:31
Политика

Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером

Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.
Обновлено в 11:33
Космос

Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной

Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест

Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Россия отправит в Индию тысячу ракет

Обновлено в 06:09
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Полиция установила личность стрелка на фестивале в Калифорнии

Обновлено в 03:50
Футбол

Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»

Обновлено в 09:37
Общество

Генпрокурор заявил о двукратном росте числа проблемных ЖК в России

Число проблемных объектов долевого строительства в России с начала 2019 года увеличилось вдвое — с 894 до 1,8 тыс. С таким заявлением выступил генеральный прокурор России Юрий Чайка, сообщает "РИА Недвижимость".
Обновлено в 05:13
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Экономика

СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты

Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Авто

УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП

Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства

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