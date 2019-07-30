Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17Lenta.ru 07:34

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году. Об этом рассказал РИА Новости занимающийся собственным расследованием происшествия частный детектив Йозеф Реш.
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с чего всё началось

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.
РИА Новости06:01

Подробнее о событии

Нидерланды отвергли данные частного детектива о крушении Boeing над Донбассом

URA.Ru06:26

Нидерланды отказались принять сведения немецкого детектива по крушению MH17

Российская газета07:39

Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17

Московский Комсомолец06:28

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17

РЕН ТВ06:41

Нидерланды отказались принять сведения немецкого сыщика по катастрофе МН17

News.ru06:34

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Lenta.ru07:34

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

РИА Новости06:01
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Экономика

«Кубышка» «Сургутнефтегаза» полегчала на 105 млрд рублей

За январь-июнь "Сургутнефтегаз" получил 37,93 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам против 371,432 млрд рублей чистой прибыли за первые шесть месяцев 2018 года.
Обновлено в 07:45
Происшествия

СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы

Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
Политика

Затраты на создание русскоязычного канала оценили на Украине

Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила затраты на создание всемирного русскоязычного канала Украиной.
Обновлено в 07:44
Политика

На Украине арестовали российский танкер

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Футбол

«Зенит» надеется оформить трансфер Малкома в ближайшие 48 часов

Отмечается, что руководство питерского клуба надеется закрыть сделку в ближайшие 48 часов.
Обновлено в 07:28
Единоборства

С боксером Дадашевым простятся 4 августа в Петергофе

Обновлено в 09:49
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Авто

В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107

В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу

В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Политика

Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Петербурге клиент напал на брокеров с топором

В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Гаджеты

Взрыв iPhone во время ремонта сняли на видео

Взрыв iPhone сняли на видео во время проведения ремонта в мастерской.
Обновлено в 10:21
Политика

Сроки краха Украины назвали в Киеве

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года государство Украина может перестать существовать.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Финансы

Что скажет Федрезерв: биржи США замерли в ожидании решения по ставке

Почти нейтральная динамика объясняется тем, что трейдеры выжидают решения Федеральной резервной системы США об уровне базовой процентной ставки.
Обновлено в 02:09
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Обновлено в 06:30
Общество

Глава Красноярского края назвал бессмысленным тушение пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 07:38
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Музыка

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью

Обновлено вчера в 12:15
Политика

ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Наука

Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

Обновлено в 06:05
Происшествия

Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток

Обновлено в 10:32
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства

Обновлено в 02:36
Политика

Китай отказался от многосторонней замены ДРСМД

Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:09
Политика

Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне

В Китае 30-31 июля пройдет 12-й раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 10:05
Политика

Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Обновлено в 07:18
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