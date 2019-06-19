Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человекРИА Новости 08:57

с чего всё началось

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17. Среди них трое россиян и один украинец. В частности, обвиняемыми стали Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Армия и оружие В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17 Сообщения о причастности ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики к крушению малайзийского Boeing МН17 не соответствуют действительности.

Футбол Шюррле может продолжить карьеру в московском клубе Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может перейти в один из клубов РПЛ.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Общество Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили Двум школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ из-за использования не предусмотренного регламентом типа ручек, повысили оценку с нуля баллов.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Гаджеты За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.

Экономика Россияне стали покупать водку в малой таре Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.

Общество Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии» Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.

Футбол Федун рассказал, сохранил ли уважение к Глушакову Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал об отношении к бывшему полузащитнику и капитану команды Денису Глушакову, который сегодня, 19 июня, расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон.

Экономика Сбербанк начал доставлять посылки Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.

Происшествия Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.

Футбол УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших присудить поражения Украине в матчах отборочного турнира Евро-2020.

Происшествия Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Происшествия В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.

Футбол СМИ: Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в ближайшее время покинет свой пост, утверждает AS.

Происшествия Сильное землетрясение произошло в Японии Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии, есть пострадавшие.

Здоровье Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.

Происшествия Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Экономика В правительстве озвучили размер пособия на детей от 1,5 до 3 лет Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума.

Хоккей Наиль Якупов подписал новый контракт со СКА Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Наилем Якуповым, информирует официальный сайт питерцев.

Наука Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин Ранее опубликованные исследования уже показывали, что регулярное употребление йогурта может снизить риск развития рака кишечника путем изменения кишечной микрофлоры.

Кино Создатель «Мстителей 4» рассказал о значении противостояния с «Аватаром» Режиссер фильма "Мстители 4: Финал" Энтони Руссо прокомментировал столь волнующую поклонников фильмов Marvel тему борьбы за звание самого кассового кинопроекта в истории.