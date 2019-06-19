Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человекРИА Новости 08:57

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17. Среди них трое россиян и один украинец. В частности, обвиняемыми стали Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
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с чего всё началось
По данным голландского издания NOS
, в списке причастных к крушению - Леонид Гарценко из Украины, Олег Поелатов, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский из России.
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