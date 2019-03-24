Футбол

Нидерланды — Германия: Промес сыграет в атаке хозяевЧемпионат 15:01

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Германии на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится сегодня, 24 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Нидерланды — Германия: Промес сыграет в атаке хозяев

Чемпионат15:01

Голландия - Германия: Промес и Сане сыграют с первых минут

Спорт-Экспресс14:37

Голландия — Германия: Промес выйдет в стартовом составе хозяев

Sport24.ru14:31

Голландия – Германия. Ван Дейк, Промес и Сане – в старте. Прямой эфир и текстовая трансляция начнутся в 22:45

Sports.ru11:30
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Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро

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Первый официальный матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет 3 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках английской премьер-лиги.
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По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
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«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

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В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
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Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
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