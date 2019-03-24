Футбол
Нидерланды — Германия: Промес сыграет в атаке хозяевЧемпионат 15:01
Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Германии на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится сегодня, 24 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Политика
В ЕС опровергли слухи о расследовании против Порошенко
Как передавало ИА REGNUM, 23 марта кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции заявила, что антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры ЕС.
Обновлено в 09:50
Политика
МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам
Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 14:10
Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено в 12:29
Общество
Умер старший сын Николая Цуканова
В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 14:10
Общество
Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске
Обновлено в 02:18
Культура
Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой
Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено в 11:54
Политика
Стало известно, почему Путина не позвали на годовщину Второй мировой
По словам Мухи, на годовщину начала Второй мировой войны пригласили только членов ЕС и «Восточного партнерства».
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась на публике с кольцом на безымянном пальце
Ольга Бузова появилась на публике с кольцом на безымянном пальце В Сети сразу же заговорили о помолвке телеведущей.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Пассажир московского метро упал на рельсы перед поездом
На станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии московского метро вечером в воскресенье, 24 марта, нетрезвый мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Футбол
Новый стадион «Тоттенхэма» принял свой первый матч
Первый официальный матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет 3 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи
По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»
Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Политика
Администрация Трампа раскололась из-за антииранских санкций
В администрации президента США Дональда Трампа возник раскол по вопросу усиления антииранских санкций.
Обновлено в 14:36
Футбол
Дзюба: российские футболисты не гордятся победой над Казахстаном
Футболисты сборной России в ходе отборочного матча Евро-2020 против команды Казахстана просто делали свою работу и совсем не гордятся победой.
Обновлено в 13:49
Здоровье
Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления?
Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Индия отказалась от покупки российских Су-35 и МиГ-35
Несколько недель назад представители российского оборонного ведомства заявили о том, что Индия готова приобрести крупную партию российских истребителей Су-35 и МиГ-35, однако, как оказалось, в Индии решили вообще не рассматривать покупку российских боевых самолётов, полагая, что какого-либо интереса они вообще не представляют.
Обновлено в 08:05
Политика
В день тишины Зеленского покажут не как кандидата
Ранее сообщалось, что телеканал "1+1" в "день тишины" перед выборами планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского: "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNеws".
Обновлено в 12:58
Здоровье
Заболеваемость раком в Сербии объяснили бомбежками НАТО Югославии
Глава отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич заявила, что в Сербии спустя 20 лет после бомбардировок НАТО 1999 года дети болеют раком в 2,5 раза чаще, чем в среднем по Европе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:25
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии
В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Следком проверяет данные о подмосковном тренере-педофиле
В Одинцовском районе 40-летнего тренера по боевым искусствам подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщает Следком РФ по Московской области.
Обновлено в 12:20