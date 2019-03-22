Футбол

Сборная Нидерландов разгромила белорусов в отборочном матче Евро-2020РИА Новости 17:47

Футболисты сборной Нидерландов разгромили команду Белоруссии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы C, прошедшая в Роттердаме в четверг, завершилась со счетом 4:0.
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На официальном канале Mortal Kombat опубликован трейлер бета-теста 11-й части знаменитой серии игр-файтингов.
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Россия с поражения стартовала в отборе к Евро-2020

В Брюсселе завершился матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 по футболу между сборными Бельгии и России.
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В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
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Госдума приняла в окончательном чтении закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
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При взрыве на нелегальной шахте в Колумбии погибли девять человек

Не менее девяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в шахте в Колумбии, сообщает газета Tiempo.
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Форвард «Сент-Луиса» Барбашев оформил хет-трик в матче с «Детройтом»

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В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
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Происшествия

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По версии следствия, в начале 2017 года для организации бесперебойного снабжения госдач топливом из бюджета было выделено 20,3 млн руб. В марте, июне и июле 2017 года между компанией Вадима Балясного и СОКР ФСО было заключено три договора о поставках топлива, по которым предприниматель должен был поставить 600 тонн дизеля марки Euro-5.
Обновлено в 18:24
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров РФ с наибольшими доходами

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В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
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Армия и оружие

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Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
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Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
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Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
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Стала известна российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7

Компания Xiaomi провела в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Его продажи начнутся 28 марта.
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Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
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Мемфис Депай
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Отличается высокой скоростью, дриблингом, мощным ударом и техникой обработки мяча.
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