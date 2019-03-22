Футбол
Сборная Нидерландов разгромила белорусов в отборочном матче Евро-2020РИА Новости 17:47
Футболисты сборной Нидерландов разгромили команду Белоруссии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы C, прошедшая в Роттердаме в четверг, завершилась со счетом 4:0.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:23, Ашберн
Политика
Орешкин объявил глобальную проверку земель и недвижимости в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин анонсировал полную инвентаризацию всех объектов недвижимости в стране.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
На похоронах Началовой заметили мистический знак
Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Марина Ким показала роскошную фигуру в бикини
Обновлено в 19:00
Футбол
Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил
Обновлено в 18:33
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Игры
Вышел трейлер бета-версии Mortal Kombat 11 с персонажами
На официальном канале Mortal Kombat опубликован трейлер бета-теста 11-й части знаменитой серии игр-файтингов.
Обновлено в 22:43
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.
Обновлено в 16:51
Футбол
Россия с поражения стартовала в отборе к Евро-2020
В Брюсселе завершился матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 по футболу между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 17:36
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено в 20:15
Экономика
Госдума утвердила повышение пенсий
Госдума приняла в окончательном чтении закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия
При взрыве на нелегальной шахте в Колумбии погибли девять человек
Не менее девяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в шахте в Колумбии, сообщает газета Tiempo.
Обновлено в 21:50
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Барбашев оформил хет-трик в матче с «Детройтом»
В составе "блюзменов" три шайбы забросил Иван Барбашев. Для российского форварда это первый хет-трик в энхаэловской карьере.
Обновлено в 22:32
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 44
В результате взрыва на химзаводе в Яньчэне на востоке Китая погибли 44 человека, еще 90 человек пострадали.
Обновлено в 22:11
Происшествия
Освобождены обвиняемые в махинациях поставщики топлива для обогрева госдач ФСО
По версии следствия, в начале 2017 года для организации бесперебойного снабжения госдач топливом из бюджета было выделено 20,3 млн руб. В марте, июне и июле 2017 года между компанией Вадима Балясного и СОКР ФСО было заключено три договора о поставках топлива, по которым предприниматель должен был поставить 600 тонн дизеля марки Euro-5.
Обновлено в 18:24
Политика
В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти
Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit
Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
Обновлено в 17:54
Политика
Губернатор Оренбуржья Юрий Берг подал прошение об отставке
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке. Об этом сообщает региональное правительство.
Обновлено в 03:57
Экономика
Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников
Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 21:31
Гаджеты
Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7
Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено в 10:57
Космос
«Луна-26» с орбиты проведет геологоразведку реголита
Глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита, или поверхностных образований спутника Земли будет проведена российским орбитальным аппаратом "Луна-26" при помощи гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС).
Обновлено вчера в 18:08
Гаджеты
Стала известна российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7
Компания Xiaomi провела в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Его продажи начнутся 28 марта.
Обновлено в 22:47
Финансы
Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн
По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено в 11:17
Общество
Молодых учителей в Сахалинскую область привлекают деньгами и квартирами
В ведомстве сказали, что молодых специалистов на остров привлекают деньгами и квартирами, и эта система действует.
Обновлено в 22:36
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33