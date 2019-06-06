Нидерланды — Англия 1:1 (Завершён 2-й тайм)Газета.Ru 15:44

Сборная Голландии встретилась со сборной Англии 6 июня в городе Гимарайнш, Португалия, передает "Советский спорт". Национальные команды сражаются за выход в финал Лиги Наций. Несмотря на то, что с момента начала встречи прошло 20 минут, счет все еще не открыт.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.

Происшествия В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.

Шоу-бизнес Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе Певица презентовала новый клип. Вера Брежнева выпустила новый клип на песню «Я не святая».

Гаджеты Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально На тыльной стороне установлена одинарная камера с модулем на 13 Мп с диафрагмой F/2,2. Аккумулятор в Nokia 2.2 на 3000 мАч.

Политика В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.

Политика Путин предложил американской журналистке сразиться на татами Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.

Политика Зеленский ответил на петицию о своей отставке Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.

Политика В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.

Происшествия Пермский чиновник арестован по делу о ложном доносе Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин заключен под стражу до 25 июля 2019 по подозрению в ложном доносе.

Кино Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.

Общество Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).

Авто В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020 Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.

Происшествия Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.

Технологии В работе WhatsApp произошел сбой Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.

Экономика Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Авто Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.

Наука Ученые обнаружили мозаику мутаций в нормальных тканях человека Чтобы узнать, насколько распространены клетки мутантных линий и как активны мутировавшие гены в нормальных тканях, ученые провели секвенирование РНК 6700 образцов 29 тканей, взятых у 488 человек.

Авто Российский авторынок ускорил падение Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.

Экономика DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.

Энергетика Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+ В мае добыча нефти в России была снижена на 317 000 баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 г. При этом сделка ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 228 000 баррелей в сутки.