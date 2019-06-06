Футбол
Нидерланды — Англия 1:1 (Завершён 2-й тайм)Газета.Ru 15:44
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
|30′
|32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
|44′
|46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
|61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
|68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
|68′
|70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
|73′
|77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
|59%
|Владение мячом
|41%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|7
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|5
|4
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
20
ван де Бек
8
Вейналдум
21
Де Йонг
7
Бергвейн
10
Депай
11
Промес
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
14
Чилуэлл
8
Хендерсон
16
Райс
18
Баркли
10
Стерлинг
9
Кейн
7
Лингард
Англия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Голландии встретилась со сборной Англии 6 июня в городе Гимарайнш, Португалия, передает "Советский спорт". Национальные команды сражаются за выход в финал Лиги Наций. Несмотря на то, что с момента начала встречи прошло 20 минут, счет все еще не открыт.
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Нидерланды — Англия. Прогноз (к. 1.97) на тоталы в матче 1/2 финала Лиги наций 6 июня 2019 года
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