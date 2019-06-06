Футбол

Нидерланды — Англия 1:1 (Завершён 2-й тайм)Газета.Ru 15:44

Нидерланды — Англия
1 – 1
Завершён 2-й тайм
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
30′
32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
44′
46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
68′
70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
73′
77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
Сборная Голландии встретилась со сборной Англии 6 июня в городе Гимарайнш, Португалия, передает "Советский спорт". Национальные команды сражаются за выход в финал Лиги Наций. Несмотря на то, что с момента начала встречи прошло 20 минут, счет все еще не открыт.
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