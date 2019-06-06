Футбол

Нидерланды — Англия 0:0 (1-й тайм)ProstoProSport 13:54

Нидерланды — Англия
0 – 0
1-й тайм
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
53%Владение мячом47%
Удары в сторону ворот1
2Удары в створ ворот
Сейвы вратарём2
Офсайды1
Угловые1
5Фолы2
Желтые карточки
Красные карточки
Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и главный тренер команды Англии Гарет Саутгейт определились со стартовыми составами своих дружин на полуфинальных матч Лиги наций.
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