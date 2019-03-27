Политика
Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17РИА Новости 04:59
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Грушко рассказал о встречи Нидерландов, России и Австралии по катастрофе MH17 в Донбассе
Комсомольская правда05:37
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Политика
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Интернет
Сообщения в почте Gmail станут интерактивными
В почтовом сервисе Gmail появились «динамические» сообщения, которые позволяют заполнять анкеты или отвечать на письма, не открывая новой страницы.
Обновлено в 05:22
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Культура
Минкульт объединит Александринский и Волковский театры
Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
В России в 2018 году предотвратили 20 терактов
"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Политика
Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 года
Журналистов «РИА Новости», «Первого канала», RT, «Известий» и «Пятого канала» не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Вера Брежнева мечтает о третьем ребенке
Вера Брежнева является дважды мамой.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.
Обновлено в 03:37
Политика
Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Политика
Порошенко назвал Путина главным противником на выборах
Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ»
В Ингушетии протестующие против соглашения о границе с Чечней перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону — Баку, передает Znak.com со ссылкой на активиста и журналиста РИА «Дербент» Малика Бутаева.
Обновлено в 05:54
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Политика
«Евровидение» находится под угрозой срыва
Обновлено в 05:34
Здоровье
В Башкирии заражены гепатитом С почти 20 тысяч человек
В Башкирии на учете с хроническим вирусом гепатита C состоит 19938 человек.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Хоккей
ЦСКА и СКА опустились в рейтинге КХЛ
Стал известен рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне.
Обновлено в 04:44
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Теннис
Баутиста-Агут не пустил Джоковича в ¼ финала турнира в Майами
В четвертьфинале Баутиста-Агут встретится с американцем Джоном Иснером (7).
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье
В этом году в Подмосковье высококотехнологичную медпомощь получили 14 тыс человек
С начала года в Подмосковье 13,7 тысяч жителей получили высокотехнологичную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения региона, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава Московской области.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Футбол
Сборная Бразилии обыграла Чехию в товарищеском матче
Гости победили во встрече со счетом 3:1. Чехия вышла вперед в матче на 37-й минуте после точного удара Давида Павелки.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Алика Смехова выполнила свою программу материнства
В рамках интервью актриса Алика Смехова, которая является счастливой матерью двух сыновей Артема и Макара, заявила, что выполнила свою программу материнства и более не планирует рожать.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43