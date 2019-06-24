Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕРБК вчера в 21:57

с чего всё началось

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Авто Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.

Общество «Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Экономика В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.

Политика Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.

Экономика В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.

Экономика На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб.

Технологии Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.

Общество Радий Хабиров рассказал о спарринге со Стивеном Сигалом Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях о спарринге со Стивеном Сигалом во время Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Экономика ФАС России инициировала реформу тарифов в плацкартных вагонах Федеральная антимонопольная служба России предложила провести реформу тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах.

Происшествия Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.

Армия и оружие Российские военные проведут наблюдательный полет над США На этой неделе российские наблюдатели выполнят два полета в рамках договора по открытому небу, сообщила газета Минобороны "Красная звезда".

Политика В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.

Гаджеты Билл Гейтс назвал свою фатальную ошибку на посту главы Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс в рамках мероприятия венчурного фонда Village Global рассказал о своей главной ошибке на посту руководителя редмондской корпорации, пишет Forbes.

Политика Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.

Культура Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП «В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.

Общество Ученые рассказали о состоянии косаток и белух из «китовой тюрьмы» Напомним, что первых двух косаток и шестерых белух вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средней 20 июня.

Авто Появились первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next» Как пишут СМИ, ГАЗ «Тигр Next» будет представлен уже завтра в рамках выставки «Армия-2019». Последняя будет проходить в Подмосковье.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.