Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕРБК вчера в 21:57

с чего всё началось

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Политика Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Политика Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Политика Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.

Происшествия Жительница Балаково выбросила ребенка с балкона Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СК региона, в феврале в Балакове 42-летняя женщина выбросила годовалого ребенка с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже.

Энергетика Brent подорожала до $65,5 за баррель За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.

Гаджеты Intel показала на видео свою первую видеокарту О первой видеокарте от Intel не раз появлялись слухи, но они сразу опровергались.

Гаджеты Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.

Общество Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.

Наука Заселение Австралии 65 тысяч лет назад могло быть планомерной морской колонизацией На протяжении многих лет ученые считали, что это произошло случайно — например, в ходе шторма, который унес суда с людьми на борту далеко от берегов Индонезии.

Происшествия Курский полицейский устроил стрельбу из-за играющих в футбол детей Сотрудник полиции в Курске выстрелил в воздух во дворе дома из-за того, что дети попали футбольным мячом по его машине, проводится проверка, сообщает СУСК по региону.

Политика Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.

Футбол Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счёт чего армейцам удалось сохранить в команде Николу Влашича.

Технологии Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.

Политика Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.

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Происшествия Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.

Политика Рябков обвинил США в обострении ситуации с Ираном с помощью санкций Замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил американские власти в сознательном обострении ситуации с Ираном с помощью угроз новых санкций.

Общество В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".