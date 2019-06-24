Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕРБК вчера в 21:57

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
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с чего всё началось
Как сообщило издание Telegraaf
 со ссылкой на текст письма фонда, самым главным требованием к России в этом вопросе является участие в международном расследовании обстоятельств крушения самолета над Донбассом.
Телеканал 360°02:19

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Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Газета.Ru03:18

Демарш и сотрясание воздуха. В Совфеде отрегаировали на ультиматум фонда MH17

Национальная служба новостей02:59

Фонд MH17 призвал отказать России в возвращении в ПАСЕ

News.ruвчера в 22:20

Москве захотели поставить ультиматум ради возвращения в ПАСЕ

Lenta.ru00:27

Нидерландский фонд MH17 просит ПАСЕ потребовать от РФ гарантий сотрудничества со следствием

Росбалтвчера в 23:44

Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ

Коммерсантъ01:59

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

РБКвчера в 21:57
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:00, Вашингтон
Политика

Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика

Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Жительница Балаково выбросила ребенка с балкона

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СК региона, в феврале в Балакове 42-летняя женщина выбросила годовалого ребенка с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже.
Обновлено в 03:09
Энергетика

Brent подорожала до $65,5 за баррель

За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Гаджеты

Intel показала на видео свою первую видеокарту

О первой видеокарте от Intel не раз появлялись слухи, но они сразу опровергались.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Дизайнер Balmain сделал Светлане Лободе заманчивое предложение

Обновлено в 04:50
Гаджеты

Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 05:15
Общество

Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
Наука

Заселение Австралии 65 тысяч лет назад могло быть планомерной морской колонизацией

На протяжении многих лет ученые считали, что это произошло случайно — например, в ходе шторма, который унес суда с людьми на борту далеко от берегов Индонезии.
Обновлено 21 июня в 14:38
Происшествия

Курский полицейский устроил стрельбу из-за играющих в футбол детей

Сотрудник полиции в Курске выстрелил в воздух во дворе дома из-за того, что дети попали футбольным мячом по его машине, проводится проверка, сообщает СУСК по региону.
Обновлено в 05:02
Политика

Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии

Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части

Обновлено в 03:28
Футбол

Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счёт чего армейцам удалось сохранить в команде Николу Влашича.
Обновлено в 04:13
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Политика

Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.
Обновлено вчера в 12:38
Авто

Новый Mini John Cooper Works GP вывели на Нюрбургринг

На проходящей в Германии суточной гонке под названием «24 часа Нюрбургринга» бренд Mini продемонстрировал закамуфлированный экземпляр своего самого мощного авто - John Cooper Works GP.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия

Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета

На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

Обновлено в 03:51
Политика

Рябков обвинил США в обострении ситуации с Ираном с помощью санкций

Замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил американские власти в сознательном обострении ситуации с Ираном с помощью угроз новых санкций.
Обновлено в 05:08
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Морозов продлил контракт с футбольным клубом «Динамо»

Обновлено в 05:25
Общество

Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
Обновлено в 05:40
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