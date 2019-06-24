Нидерландский фонд MH17 призвал отказать России в возвращении в ПАСЕНакануне.Ru 02:01

с чего всё началось

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Нидерландский фонд MH17 призвал отказать России в возвращении в ПАСЕ

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