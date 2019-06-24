Политика
Нидерландский фонд MH17 призвал отказать России в возвращении в ПАСЕНакануне.Ru 02:01
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
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с чего всё началось
Как сообщило издание Telegraaf со ссылкой на текст письма фонда, самым главным требованием к России в этом вопросе является участие в международном расследовании обстоятельств крушения самолета над Донбассом.Телеканал 360°02:19
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Демарш и сотрясание воздуха. В Совфеде отрегаировали на ультиматум фонда MH17
Национальная служба новостей02:59
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:33, Вашингтон
Происшествия
Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать
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Происшествия
Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности
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Обновлено 21 июня в 14:28
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
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В своем Facebook Никонов, который возглавляет комитет нижней палаты по образованию, прокомментировал статью в газете «Известия», согласно которой число бюджетных мест в высших учебных заведениях через пять лет сократится на 17%.
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В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части
В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Обновлено в 00:20
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Конфликт в личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг
Газета The Mail on Sunday сообщила, что за день до визита к Джонсону правоохранителей его преимущество составляло 27%, а сейчас он опережает Ханта лишь на 11%.
Обновлено в 03:46
Финансы
Курс доллара снизился до 62,98 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Политика
Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в Грузии
«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр (цитата по ТАСС).
Обновлено в 04:21
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).
Обновлено вчера в 17:24
Авто
Новый Mini John Cooper Works GP показали на Нюрбургринге
В рамках проходящей в Германии суточной гонки "24 часа Нюрбургринга", компания Mini показал свой самый мощный автомобиль - "заряженный" хэтчбек John Cooper Works GP.
Обновлено вчера в 02:43
Экономика
Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Музыка
В возрасте ста лет умер «отец рок-н-ролла» Дейв Бартоломью
Обновлено в 03:59
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Экономика
В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки
"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
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ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
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Обновлено в 03:03
Религия
С понедельника у православных начинается Петров пост
В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43