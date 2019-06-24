Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕРБК вчера в 21:57

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
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Россию попросили не возвращать в ПАСЕ из-за сбитого Boeing

URA.Ru00:23

Москве захотели поставить ультиматум ради возвращения в ПАСЕ

Москва-Баку.ru01:26

Фонд MH17 призвал отказать России в возвращении в ПАСЕ

News.ruвчера в 22:20

Москве захотели поставить ультиматум ради возвращения в ПАСЕ

Lenta.ru00:27

Нидерландский фонд MH17 просит ПАСЕ потребовать от РФ гарантий сотрудничества со следствием

Росбалтвчера в 23:44

«Совпадение? Не думаю». Скабеева указала на причину спешки с виной России в деле о катастрофе МН17

Царьград01:11

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

РБКвчера в 21:57
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Политика

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Религия

С понедельника у православных начинается Петров пост

В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие

США совершили кибератаку на ракетные системы Ирана

Тщательно спланированная командованием США атака, по словам журналистов, стала ответом на уничтожение Тегераном БПЛА, а также за нападение иранскими военными на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 16:12
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека

Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Экономика

Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Политика

Мэр Челябинска подал заявление об отставке

Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 01:21
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Общество

Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов

Как пишет РБК, сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны мониторов.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Общество

Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам

В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено вчера в 07:05
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Нижние Серги после драки оцепил ОМОН

После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв

Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 03:23
Футбол

Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде

Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Диверсанты вывели из строя подводные нефтепроводы в Сирии

Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова

Обновлено вчера в 12:51
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Армия и оружие

Появились фото Луганского аэропорта в первые дни после окончания боёв

Об интенсивности боёв за Луганский аэропорта говорит хотя бы количество гильз от боеприпасов на территории объекта Бои за Луганский аэропорт продолжались с апреля по сентябрь 2014 года.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика

ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата

Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.
Обновлено вчера в 17:00
Космос

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Новосибирского застройщика ЖК «Новомарусино» объявили банкротом

Обновлено в 00:35
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено 22 июня в 23:49
Общество

Купание на пляже «Левобережный» в Москве приостановлено

Обновлено вчера в 13:23
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
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