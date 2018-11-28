ЦСКА выразил благодарность болельщикам, пришедшим поддержать армейцев в домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов с чешской "Викторией". Согласно данным клуба, на игре присутствовали 52 892 болельщика.

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Викторией»

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