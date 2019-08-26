Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Ниццу» приобрел самый богатый человек Великобритании
Британская компания INEOS и «Ницца» завершили сделку купли-продажи клуба. Новым владельцем французского клуба стал Джим Рэтклифф, сообщает официальный сайт «Ниццы». Состояние 66-летнего британца оценивается в 21 миллиард фунтов стерлингов, который является самым богатым человеком Великобритании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Богатейший человек Великобритании купил «Ниццу». Это рекордная сделка в истории чемпионата Франции
Спорт-Экспрессвчера в 14:15
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Авто
Представлен вертолет с салоном Aurus
На авиашоу «МАКС» прошёл дебют вертолёта «Ансат», который обзавёлся люксовым салоном, выполненным по мотивам машин российской марки Aurus.
Тарантас Ньюс 05:42
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Происшествия
У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка
РЕН ТВ вчера в 14:45
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Армия и оружие
В ЮВО стартовали масштабные учения
МедиаКорСеть вчера в 11:38
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Армия и оружие
Новый бомбардировщик ПАК ДА начали строить в России
В России начали строить перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА).
Телеканал 360° вчера в 03:08
Экономика
ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
Коммерсантъ 02:47
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Армия и оружие
Китай присматривается к российским Су-57
Напомним, что активное обсуждение целесообразности приобретения российских истребителей пятого поколения Су-57 для ВВС КНР началось в китайских СМИ в марте 2019 года после сообщений на тему оформления экспортного паспорта этой машины.
REGNUM 03:36
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Политика
Вступает в силу новый пакет антироссийских санкций США
Второй пакет санкций США по "делу Скрипалей" против России вступает в силу в понедельник, 26 августа, после публикации этого документа в электронной базе Федерального реестра.
Life.ru 25 августа в 17:53
Технологии
Huawei может установить российскую ОС «Аврору» на свои планшеты
Как рассказали агентству Reuters, на первом этапе планируют до 1 августа 2020 года «Аврору» установить на 360 тыс. планшетов Huawei.
Astera 04:58
Общество
В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств
В "Москва-Сити", создававшийся в свое время как деловой центр, вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи собираются переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИДа, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 02:50
Политика
Чего смог добиться Владимир Зеленский в первые 100 дней президентства
27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
RT на русском 02:00
Происшествия
BBC: подполковник ФСБ из расследования Голунова ушел в «Газпром»
Ранее РБК со ссылкой на близких к ФСБ собеседников сообщил, что Медоев покинул свою должность в ФСБ около месяца назад.
Право.ру вчера в 13:26
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52