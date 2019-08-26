Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Ниццу» приобрел самый богатый человек Великобритании

Британская компания INEOS и «Ницца» завершили сделку купли-продажи клуба. Новым владельцем французского клуба стал Джим Рэтклифф, сообщает официальный сайт «Ниццы». Состояние 66-летнего британца оценивается в 21 миллиард фунтов стерлингов, который является самым богатым человеком Великобритании.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Британский миллиардер Рэтклифф стал владельцем «Ниццы», заключив крупнейшую сделку в истории Лиги 1

Sport24.ruвчера в 14:45

Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»

Sportbox.RUвчера в 14:28

Британский миллиардер купил «Ниццу» за € 100 млн

Чемпионатвчера в 15:15

Британский миллиардер Джим Рэтклифф приобрел «Ниццу»

РИА Новостивчера в 14:35

Британский миллиардер Рэтклифф купил «Ниццу» за 100 млн евро

Sports.ruвчера в 15:48

Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»

Матч ТВвчера в 14:28

Богатейший человек Великобритании купил «Ниццу». Это рекордная сделка в истории чемпионата Франции

Спорт-Экспрессвчера в 14:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Происшествия

Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля.
Известия 04:11
Происшествия

В Лондоне на карнавале задержали более 350 человек

За правонарушения на прошедшем в минувшие выходные ежегодном карнавале в лондонском районе Ноттинг-Хилл полиция, по уточненным данным Скотланд-Ярда, задержала 353 человека.
РИА Новости 03:23
Политика

Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа

Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Политика

Эрдогану покажут истребитель Су-57 на МАКС-2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомится с новейшим российским истребителем пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) во вторник, 27 августа, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
Известия 05:01
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

РИА Новости вчера в 20:26
Общество

На сайте госуслуг появились прототипы новых суперсервисов

На портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщили в кабмине.
Взгляд.ру 03:08
Гаджеты

Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro

Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
Megaobzor.com 04:08
Армия и оружие

Серийное производство беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года

Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" начнется в России после 2024 года, сейчас проходят успешные испытания машины, сообщил РИА Новости во вторник в первый день работы МАКС-2019 вице-премьер РФ Юрий Борисов.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие

В ЮВО стартовали масштабные учения

МедиаКорСеть вчера в 11:38
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Газета.Ru 01:57
Общество

Росгвардия набирает в регионах бойцов ОМОН для «подавления бунтов»

На сайте поиска работы Headhunter в подтвержденном аккаунте Главного управления Росгвардии по Москве 26 августа появились вакансии бойцов ОМОН для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий в столице, - пишут «Открытые медиа».
Весьма 02:31
Политика

«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре

Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Экономика

Минприроды заметило рост частных инвестиций в переработку мусора

По предварительным данным, инвестиции в объекты, которые будут введены в эксплуатацию до конца года, составят 20 млрд руб. В 2018 г. в обработку и утилизацию мусора было вложено 12 млрд руб. Речь в основном о частных вложениях, но явно видна тенденция к увеличению числа государственно-частных партнерств (ГЧП), прокомментировал "Ведомостям" представитель Минприроды.
Ведомости вчера в 09:34
Политика

В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе

В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Авто

«Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков

В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.
АвтоВести 03:03
Здоровье

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин снова осудил тагильских хирургов

Алексей Балыбердин на своей странице в соцсети вновь высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, он назвал действия медработников «саботажем».
ТагилСити.ру 02:10
Спорт

Драчев: Посмотрим, придут ли биатлонисты на заседание с СБР

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился ожиданиями от грядущего заседания с биатлонистами сборной России по поводу контрактов с СБР.
Нева Спорт 25 августа в 15:43
Происшествия

В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека

Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Культура

Пермские зрители написали губернатору письмо о Дягилевском фестивале

Ранее зрители театра обращались к губернатору Виктору Басаргину с просьбой построить новую сцену для оперы и к губернатору Максиму Решетникову с просьбой «не дать Курентзису уехать».
ИА Текст (Пермь) 00:50
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия

Два ребенка погибли в ДТП с участием угнанной полицейской машины в США

Известия 00:39
Происшествия

Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Космос

Робот Федор объяснил задержку стыковки с МКС пробками

ФАН 01:47
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика

Трамп допустил встречу с Роухани

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани при "правильных обстоятельствах".
РИА Новости вчера в 11:14
Авто

Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга

Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.
Motor вчера в 11:20
Футбол

«Спартак» намерен приобрести сына Диего Симеоне

Российская газета 04:43
Общество

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 13:11
Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка

Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня вчера в 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джим Рэтклифф
Британский инженер
British billionaire chemical engineer turned financier and industrialist. Ratcliffe is the chairman and chief executive officer of the Ineos chemicals group, which he founded in 1998 and of which he still owns two-thirds, and which has been estimated to have a turnover of $80 billion. He does not have a high public profile, and has been described by The Sunday Times as "publicity shy". On 13 May 2018 he was named as the richest person in the UK, with a net worth of £21.05 billion.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ницца
Город
Средиземноморский город, порт и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег. Административный центр департамента Приморские Альпы, округа Ницца и 9 кантонов. Более 352 тысяч жителей. Крупный транспортный узел. Одно из главных курортных мест Лазурного Берега.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное