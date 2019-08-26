Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Ниццу» приобрел самый богатый человек Великобритании
Британская компания INEOS и «Ницца» завершили сделку купли-продажи клуба. Новым владельцем французского клуба стал Джим Рэтклифф, сообщает официальный сайт «Ниццы». Состояние 66-летнего британца оценивается в 21 миллиард фунтов стерлингов, который является самым богатым человеком Великобритании.
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Богатейший человек Великобритании купил «Ниццу». Это рекордная сделка в истории чемпионата Франции
Спорт-Экспрессвчера в 14:15
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Происшествия
Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море
Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля.
Известия 04:11
Происшествия
В Лондоне на карнавале задержали более 350 человек
За правонарушения на прошедшем в минувшие выходные ежегодном карнавале в лондонском районе Ноттинг-Хилл полиция, по уточненным данным Скотланд-Ярда, задержала 353 человека.
РИА Новости 03:23
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Политика
Эрдогану покажут истребитель Су-57 на МАКС-2019
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомится с новейшим российским истребителем пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) во вторник, 27 августа, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
Известия 05:01
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Общество
На сайте госуслуг появились прототипы новых суперсервисов
На портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщили в кабмине.
Взгляд.ру 03:08
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
Megaobzor.com 04:08
Армия и оружие
Серийное производство беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года
Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" начнется в России после 2024 года, сейчас проходят успешные испытания машины, сообщил РИА Новости во вторник в первый день работы МАКС-2019 вице-премьер РФ Юрий Борисов.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие
В ЮВО стартовали масштабные учения
МедиаКорСеть вчера в 11:38
Общество
Росгвардия набирает в регионах бойцов ОМОН для «подавления бунтов»
На сайте поиска работы Headhunter в подтвержденном аккаунте Главного управления Росгвардии по Москве 26 августа появились вакансии бойцов ОМОН для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий в столице, - пишут «Открытые медиа».
Весьма 02:31
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Экономика
Минприроды заметило рост частных инвестиций в переработку мусора
По предварительным данным, инвестиции в объекты, которые будут введены в эксплуатацию до конца года, составят 20 млрд руб. В 2018 г. в обработку и утилизацию мусора было вложено 12 млрд руб. Речь в основном о частных вложениях, но явно видна тенденция к увеличению числа государственно-частных партнерств (ГЧП), прокомментировал "Ведомостям" представитель Минприроды.
Ведомости вчера в 09:34
Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Авто
«Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков
В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.
АвтоВести 03:03
Здоровье
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин снова осудил тагильских хирургов
Алексей Балыбердин на своей странице в соцсети вновь высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, он назвал действия медработников «саботажем».
ТагилСити.ру 02:10
Спорт
Драчев: Посмотрим, придут ли биатлонисты на заседание с СБР
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился ожиданиями от грядущего заседания с биатлонистами сборной России по поводу контрактов с СБР.
Нева Спорт 25 августа в 15:43
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Культура
Пермские зрители написали губернатору письмо о Дягилевском фестивале
Ранее зрители театра обращались к губернатору Виктору Басаргину с просьбой построить новую сцену для оперы и к губернатору Максиму Решетникову с просьбой «не дать Курентзису уехать».
ИА Текст (Пермь) 00:50
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика
Трамп допустил встречу с Роухани
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани при "правильных обстоятельствах".
РИА Новости вчера в 11:14
Авто
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.
Motor вчера в 11:20
Футбол
«Спартак» намерен приобрести сына Диего Симеоне
Российская газета 04:43
Общество
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 13:11
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня вчера в 10:13