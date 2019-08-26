Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Ниццу» приобрел самый богатый человек Великобритании
Британская компания INEOS и «Ницца» завершили сделку купли-продажи клуба. Новым владельцем французского клуба стал Джим Рэтклифф, сообщает официальный сайт «Ниццы». Состояние 66-летнего британца оценивается в 21 миллиард фунтов стерлингов, который является самым богатым человеком Великобритании.
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Богатейший человек Великобритании купил «Ниццу». Это рекордная сделка в истории чемпионата Франции
Спорт-Экспрессвчера в 14:15
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В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области.
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34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
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Российская теннисистка Мария Шарапова не сумела выйти во второй круг US Open.
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Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
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Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Матч ТВ 02:58
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Авиаперевозки из Жуковского на Дальний Восток предлагают субсидировать
Министерство транспорта предлагает субсидировать авиаперевозки из аэропорта Жуковский на Дальний Восток, заявила в интервью РИА Новости директор департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова.
RT на русском 02:52
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Минтранс рассказал о задолженности грузинских авиакомпаний перед РФ
Задолженность грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание достигла $1 млн.
Известия вчера в 20:55
Авто
Средний возраст автовладельцев в России составляет 37 лет
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Названы актеры на роли Сони Блейд и Кано в «Смертельной битве»
Культуромания 03:15
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Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Экономика
Верховный суд оценит обоснованность расходов АСВ на услуги юрфирм
Верховный суд 7 октября рассмотрит жалобу кредитора рухнувшего Пробизнесбанка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ): компания «Автоцентр» считает, что АСВ как конкурсный управляющий завысило расходы на юристов.
Ведомости вчера в 17:51
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
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В Индии в результате ДТП с двумя авторикшами погибли 16 человек
В Индии по меньшей мере 16 человек погибли в результате столкновения грузовика и двух авторикш.
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Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
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Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
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Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
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Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире
В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".
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Армия и оружие
Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019
Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС 03:50
Музыка
Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой
Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
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Новый полимер может самоуничтожаться по команде
Исследователи синтезировали новый прочный полимер, который начинает быстро разрушаться только после запуска внутреннего механизма самоуничтожения или под действием солнечного света.
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Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
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