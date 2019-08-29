Футбол
Sports.ru«Ницца» приобрела Дольберга у «Аякса» за 20,5 млн евро
«Аякс» объявил о переходе нападающего Каспера Дольберга в «Ниццу». Французский клуб выплатит компенсацию в размере 20,5 миллиона евро. Ранее 21-летний датчанин согласовал с «Ниццей» 5-летний контракт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ницца» усилится форвардом «Аякса» Дольберга и вторым бомбардиром «Лорьяна» Клод-Мориса
Еженедельник Футбол27 августа в 11:37
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:50, Вашингтон
Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Политика
Politico: Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с американским военным бюджетом составляет 250 миллионов долларов.
Российская газета вчера в 23:52
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло боестолкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, информировали в Народной милиции ДНР.
Российская газета 07:16
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Политика
ФБК утверждает, что нашел у лидера «Единой России» в Москве Андрея Метельского еще один бизнес
Как рассказал на своем YouTube-канале глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, формально мотосалон "Альпин" принадлежит помощнику Метельского Петру Ивановскому, однако свидетельства сотрудников мотоцентра говорят о другом.
Эхо Москвы 10:03
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Политика
В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400
Россия и Индия решили вопрос с авансом по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
RT на русском 05:29
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Сущенко этапировали из колонии в Москву
Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Общество
Из-за выбросов «Крымский титан» остановил работу цеха
Один из цехов завода «Крымский титан» временно остановил работу, сообщили в Минэкологии Крыма.
Примечания 08:26
Политика
Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины
Верховная рада Украины нового созыва на своем первом заседании в четверг утвердила Алексея Гончарука премьер-министром страны.
ТАСС 10:43
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Футбол
Гацкан получил тренерскую лицензию УЕФА категории В
Футболист самарских "Крыльев Советов" Александр Гацкан сдал экзамен и получил тренерскую лицензию УЕФА категории В. "Долгожданная лицензия В УЕФА", — написал 35-летний полузащитник в своем Instagram.
РИА Новости 10:08
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Происшествия
Автогонщица погибла при попытке установить рекорд
ИА «Ореанда-Новости» 36-летняя американская гонщица Джесси Комбз погибла, пытаясь побить собственный рекорд скорости, пишет издание Washington Post.
Ореанда-Новости 04:30
Авто
Mazda отзывает в России кроссоверы Mazda CX-5
Как говорится в сообщении пресс-службы Росстандарта, компания ООО «Мазда Мотор РУС» проведет отзывную кампанию, которая затронет 92 кроссовера Mazda CX-5.
SpeedMe 06:14
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
В Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.
Lenta.ru 09:44
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Экс-жена Романа Абрамовича похвасталась помолвочным кольцом
После развода с Романом Абрамовичем в 2017 году у девушки закрутился роман с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Телепрограмма 08:25
Кино
Российские телезрители назвали лучшие отечественные фильмы
Согласно результатам опроса, лучшим детективом стала картина "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", в приключенческом жанре лидирует "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Электроника" зрители назвали лучшим детским фильмом, а "Карнавальную ночь" - музыкальным.
РИА Новости вчера в 11:47
Культура
В Сочи заложили памятные звезды «Новой волны»
Российская газета 10:29
Политика
Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства
Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 10:08