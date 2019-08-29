Футбол

Sports.ruSports.ru«Ницца» приобрела Дольберга у «Аякса» за 20,5 млн евро

«Аякс» объявил о переходе нападающего Каспера Дольберга в «Ниццу». Французский клуб выплатит компенсацию в размере 20,5 миллиона евро. Ранее 21-летний датчанин согласовал с «Ниццей» 5-летний контракт.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нападающий Дольберг перешел из «Аякса» в «Ниццу»

Sport24.ru09:09

«Ницца» приобрела Дольберга у «Аякса» за 20,5 млн евро

Sports.ru07:55

Дольберг сменил «Аякс» на «Ниццу»

Спорт-Экспресс07:23

Одноклубник Промеса продолжит карьеру во Франции

Матч ТВ09:34

Футболист Дольберг перешел из «Аякса» в «Ниццу»

РИА Новости07:32

Дольберг стал первым новичком «Ниццы» при новом владельце. За него заплатили 20,5 млн евро

Советский спорт08:03

«Ницца» усилится форвардом «Аякса» Дольберга и вторым бомбардиром «Лорьяна» Клод-Мориса

Еженедельник Футбол27 августа в 11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:50, Вашингтон
Здоровье

В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться

Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Политика

Politico: Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с американским военным бюджетом составляет 250 миллионов долларов.
Российская газета вчера в 23:52
Армия и оружие

В ДНР рассказали о гибели ополченца в бою с диверсантами

В ночь на четверг произошло боестолкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, информировали в Народной милиции ДНР.
Российская газета 07:16
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии

Российская газета 08:16
Политика

ФБК утверждает, что нашел у лидера «Единой России» в Москве Андрея Метельского еще один бизнес

Как рассказал на своем YouTube-канале глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, формально мотосалон "Альпин" принадлежит помощнику Метельского Петру Ивановскому, однако свидетельства сотрудников мотоцентра говорят о другом.
Эхо Москвы 10:03
Авто

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Политика

В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400

Россия и Индия решили вопрос с авансом по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
RT на русском 05:29
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Политика

Сущенко этапировали из колонии в Москву

Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес

Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»

Суть событий 08:13
Общество

Из-за выбросов «Крымский титан» остановил работу цеха

Один из цехов завода «Крымский титан» временно остановил работу, сообщили в Минэкологии Крыма.
Примечания 08:26
Политика

Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины

Верховная рада Украины нового созыва на своем первом заседании в четверг утвердила Алексея Гончарука премьер-министром страны.
ТАСС 10:43
Гаджеты

Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену

Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Футбол

Гацкан получил тренерскую лицензию УЕФА категории В

Футболист самарских "Крыльев Советов" Александр Гацкан сдал экзамен и получил тренерскую лицензию УЕФА категории В. "Долгожданная лицензия В УЕФА", — написал 35-летний полузащитник в своем Instagram.
РИА Новости 10:08
Происшествия

Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд

Коммерсантъ 09:49
Происшествия

Автогонщица погибла при попытке установить рекорд

ИА «Ореанда-Новости» 36-летняя американская гонщица Джесси Комбз погибла, пытаясь побить собственный рекорд скорости, пишет издание Washington Post.
Ореанда-Новости 04:30
Авто

Mazda отзывает в России кроссоверы Mazda CX-5

Как говорится в сообщении пресс-службы Росстандарта, компания ООО «Мазда Мотор РУС» проведет отзывную кампанию, которая затронет 92 кроссовера Mazda CX-5.
SpeedMe 06:14
Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Политика

Грузия захотела экономической свободы от России

В Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.
Lenta.ru 09:44
Космос

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Шоу-бизнес

Экс-жена Романа Абрамовича похвасталась помолвочным кольцом

После развода с Романом Абрамовичем в 2017 году у девушки закрутился роман с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Телепрограмма 08:25
Кино

Российские телезрители назвали лучшие отечественные фильмы

Согласно результатам опроса, лучшим детективом стала картина "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", в приключенческом жанре лидирует "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Электроника" зрители назвали лучшим детским фильмом, а "Карнавальную ночь" - музыкальным.
РИА Новости вчера в 11:47
Культура

В Сочи заложили памятные звезды «Новой волны»

Российская газета 10:29
Транспорт

У РЖД осенью появятся первые плацкарты и купе с душем и розетками

РИА Новости 06:08
Политика

Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Каспер Дольберг
Датский футболист
Датский футболист, играющий на позиции нападающего. Ныне выступает за нидерландский клуб «Аякс» и сборную Дании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное