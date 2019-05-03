«Ницца» отобрала очки у «ПСЖ» в матче чемпионата ФранцииРИА Новости 13:10

Футболисты "Ниццы" сыграли на выезде вничью с "Пари Сен-Жермен" в матче 35-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в субботу в Париже, завершилась со счетом 1:1. У хозяев с пенальти отличился Неймар (60-я минута), у гостей - Игнатиус Ганаго (46).

«Ницца» отобрала очки у «ПСЖ» в матче чемпионата Франции

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