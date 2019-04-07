Футбол
«Ницца» одержала победу над «Монпелье»REGNUM вчера в 12:57
Данте
|20′
|34′
Виторино Илтон
Вилан Сипрьен
Реми Вальтер
|46′
|60′
Михайло Ристич
Поль Ласн
Ламин Диаби
Оливье Боскальи
|68′
|74′
Гаэтан Лаборд
Сулейман Камара
|81′
Анди Делор
Петар Шкулетич
Бассем Срарфи
|83′
Бассем Срарфи
Игнатиус Ганаго
|87′
|51%
|Владение мячом
|49%
|89%
|Процент точных передач
|80%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|3
|12
|Отборы
|5
|9
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ницца
Расстановка 4‑3‑3
40
Бенитес
15
Бюрне
29
Эрель
31
Данте
23
Сарр
8
Ле-Мелу
6
Вальтер
21
Данило
14
Ганаго
28
Боскальи
7
Сен-Максимен
40
Лекомт
5
Мендеш
4
Илтон
3
Конгре
2
Агиляр
14
ле Таллек
25
Молле
13
Скири
7
Ласн
19
Камара
32
Шкулетич
Монпелье
Расстановка 3‑5‑2
7 апреля между коллективами «Ницца» и «Монпелье» на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран матч 31-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.
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