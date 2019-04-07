«Ницца» одержала победу над «Монпелье»REGNUM вчера в 12:57

7 апреля между коллективами «Ницца» и «Монпелье» на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран матч 31-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Кино В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.

Происшествия Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.

Авто В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8 Любопытно, что дизельная Audi A8 45 TDI стала самой маломощной и самой медленной в гамме: разгон до «сотни» занимает 6,5 секунд против 5,6 сек у бензиновой версии с «турбошестеркой».

Спорт Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.

Политика Путин заявил о важности сохранения свободного интернета Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.

Политика Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Армия и оружие ООН и Россия призывают Ливию к политическому решению кризиса Новый виток гражданской войны в Ливии обсудили в ООН и ЕС. Москва, в свою очередь, призывает стороны к политическому урегулированию кризиса.

Политика Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».

Происшествия В Ставропольском крае загорелось нефтехранилище Нефть в открытом нефтехранилище загорелась в Нефтекумском городском округе Ставропольского края 8 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Транспорт Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Экономика «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам Стоимость проезда по платным участкам автомобильных дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург» будет повышена с 15 апреля 2019 года, сообщает ГК «Автодор».

Политика В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Происшествия Жительница Башкирии в бане напала с ножом на свою пятилетнюю дочь Правоохранители задержали жительницу башкирского села, которая пришла в баню с тремя своими маленькими детьми и напала с ножом на одну из дочерей, ребенок госпитализирован, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

Политика Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.

Экономика РБК: Visa даст льготы микробизнесу на прием карт Международная платежная система Visa установит межбанковскую льготную комиссию на прием карт для микробизнеса, работающего сейчас только с наличными, сообщил РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере, получивших уведомление системы.

Происшествия В Петербурге снова эвакуируют школы В Петербурге началась очередная волна «минирований», сообщают очевидцы в социальных сетях.

Политика Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.

Политика Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.

Политика Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области Президент Украины Петр Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области Максима Степанов, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.