Футбол

«Ницца» одержала победу над «Монпелье»REGNUM вчера в 12:57

Ницца — Монпелье
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Альянц Ривьера»
Данте
20′
34′
Виторино Илтон
Вилан Сипрьен
Реми Вальтер
46′
60′
Михайло Ристич
Поль Ласн
Ламин Диаби
Оливье Боскальи
68′
74′
Гаэтан Лаборд
Сулейман Камара
81′
Анди Делор
Петар Шкулетич
Бассем Срарфи
83′
Бассем Срарфи
Игнатиус Ганаго
87′
7 апреля между коллективами «Ницца» и «Монпелье» на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран матч 31-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.
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