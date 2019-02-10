Футбол

«Ницца» обыграла «Лион» в матче чемпионата ФранцииГазета.Ru 17:12

Ницца — Лион
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Альянц Ривьера»
9′
Набиль Фекир
Мизьян Маолида
48′
Данте
49′
Мизьян Маолида
Максим Пеликан
65′
Реми Вальтер
69′
Игнатиус Ганаго
Кристоф Жалле
74′
80′
Бертран Траоре
Мартен Терье
Аллан Сен-Максимен
Пол Уэйд
83′
86′
Уссем Ауар
Максвелл Корне
86′
Лео Дюбуа
Кенни Тете
86′
Марсело Фильо
"Ницца" переиграла "Лион" в матче 24-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 1:0. В составе победителей с пенальти отличился Реми Вальтер.
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