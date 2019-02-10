Футбол
«Ницца» обыграла «Лион» в матче чемпионата ФранцииГазета.Ru 17:12
|9′
Набиль Фекир
Мизьян Маолида
|48′
Данте
|49′
Мизьян Маолида
Максим Пеликан
|65′
Реми Вальтер
|69′
Игнатиус Ганаго
Кристоф Жалле
|74′
|80′
Бертран Траоре
Мартен Терье
Аллан Сен-Максимен
Пол Уэйд
|83′
|86′
Уссем Ауар
Максвелл Корне
|86′
Лео Дюбуа
Кенни Тете
|86′
Марсело Фильо
|45%
|Владение мячом
|55%
|81%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|10
|4
|Удары в створ ворот
|6
|6
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|14
|11
|Отборы
|9
|7
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ницца
Расстановка 4‑3‑3
40
Бенитес
15
Бюрне
29
Эрель
31
Данте
23
Сарр
5
Тамез
25
Сипрьен
6
Вальтер
35
Уэйд
24
Жалле
36
Пеликан
1
Лопес
23
Тете
6
Фильо
5
Денайер
22
Менди
28
Ндомбеле
18
Фекир
27
Корне
7
Терье
9
Дембеле
11
Депай
Лион
Расстановка 4‑2‑1‑3
"Ницца" переиграла "Лион" в матче 24-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 1:0. В составе победителей с пенальти отличился Реми Вальтер.
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Ницца - Лион ~ прогноз на матч французской Лиги 1: Орлята прервут победную серию львов?
Sport-place08 февраля в 04:20
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