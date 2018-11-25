"Ницца" обыграла "Лилль" в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Вилан Сиприен (25-я минута) и Аллан Сен-Максимен (79).

«Ницца» на своем поле обыграла «Лилль» в матче чемпионата Франции

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