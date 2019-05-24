Футбол

«Ницца» – «Монако»: прогноз на матч 38-го тура Лиги 1ODDS.ru 23 мая в 17:47

Всего лишь два человека в составе "Ниццы" забили более двух голов в заканчивающемся розыгрыше Лиги 1. Юсеф Атал стал, пожалуй, главным открытием в составе южан. Алжирец был чудо как хорош и тянул за собой партнеров в самые нужные моменты.
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Ницца-Монако 24.05.2019 прогноз Ф1 (0)

Sport-placeвчера в 07:04

«Ницца» – «Монако»: прогноз на матч 38-го тура Лиги 1

ODDS.ru23 мая в 17:47

«Ницца» — «Монако». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года

LiveSport.ru23 мая в 03:05
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Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Обновлено 23 мая в 11:38
Гаджеты

Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч

Презентованный Z5x оборудован мощным восьмиядерным процессором Qualcom Snapdragon 710, а также оперативной памятью от 4 до 8 ГБ.
Обновлено в 03:38
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Авто

Улучшаем управляемость автомобиля – несколько простых советов

Поворачиваемость бывает избыточная и недостаточная. Почти все современные автомобили имеют недостаточную поворачиваемость.
Обновлено в 03:00
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума

Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:16
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено вчера в 01:47
Технологии

Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге

Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Обновлено вчера в 23:10
Космос

Над Астраханью заметили загадочную колонну в ночном небе

В паблике астрономов любителей, очевидец рассказал, что наблюдал в небе звезды, которые летели друг за другом.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58
Армия и оружие

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочный полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
Обновлено вчера в 19:28
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 23 мая в 16:35
Шоу-бизнес

Как Анастасия Волочкова: Лариса Гузеева отметила юбилей в бане

Лариса Гузеева отметила юбилей – ей исполнилось 60 лет. В честь праздника она решила не устраивать пышный банкет в столице.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Авто

Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения

Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов

Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.
Обновлено в 03:03
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

На Украине признали зависимость от торговли с Россией

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус признал, что Киев пока не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, с чего начинался день ее свадьбы

Певица Настя Каменских в Instagram рассказала, с чего начинался день ее свадьбы.
Обновлено в 01:55
Политика

Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Футбол

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере

Обновлено в 01:53
Энергетика

Заморозить цены на топливо требует ФАС от нефтяников

Нефтяные компании не выполнили требование вице-премьера Дмитрия Козака о заморозке цен на топливо на российском рынке, выяснили ФАС.
Обновлено в 02:49
Общество

Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией

МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде.
Обновлено вчера в 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
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