Футбол
«Ницца» – «Монако»: прогноз на матч 38-го тура Лиги 1ODDS.ru 23 мая в 17:47
Всего лишь два человека в составе "Ниццы" забили более двух голов в заканчивающемся розыгрыше Лиги 1. Юсеф Атал стал, пожалуй, главным открытием в составе южан. Алжирец был чудо как хорош и тянул за собой партнеров в самые нужные моменты.
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«Ницца» — «Монако». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года
LiveSport.ru23 мая в 03:05
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Поворачиваемость бывает избыточная и недостаточная. Почти все современные автомобили имеют недостаточную поворачиваемость.
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Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
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Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
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Обновлено вчера в 01:47
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Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге
Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Обновлено вчера в 23:10
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Над Астраханью заметили загадочную колонну в ночном небе
В паблике астрономов любителей, очевидец рассказал, что наблюдал в небе звезды, которые летели друг за другом.
Обновлено в 01:03
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Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58
Армия и оружие
Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
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Обновлено вчера в 19:28
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 23 мая в 16:35
Шоу-бизнес
Как Анастасия Волочкова: Лариса Гузеева отметила юбилей в бане
Лариса Гузеева отметила юбилей – ей исполнилось 60 лет. В честь праздника она решила не устраивать пышный банкет в столице.
Обновлено в 02:44
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В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
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Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
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Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.
Обновлено в 03:03
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Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено вчера в 07:58
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Обновлено вчера в 23:30
Политика
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
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Настя Каменских показала, с чего начинался день ее свадьбы
Певица Настя Каменских в Instagram рассказала, с чего начинался день ее свадьбы.
Обновлено в 01:55
Политика
Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере
Обновлено в 01:53
Энергетика
Заморозить цены на топливо требует ФАС от нефтяников
Нефтяные компании не выполнили требование вице-премьера Дмитрия Козака о заморозке цен на топливо на российском рынке, выяснили ФАС.
Обновлено в 02:49
Общество
Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией
МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде.
Обновлено вчера в 12:21