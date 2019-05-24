Футбол

Ницца — Монако 1:0 (Перерыв)Чемпионат 13:59

Ницца — Монако
1 – 0
Перерыв
Чемпионат Франции
Стадион «Альянц Ривьера»
12′
Бенджамин Хенрихс
21′
Александр Головин
Бенуа Бадиашиле
36′
Адриен Тамез Ауста
44′
Сегодня, 24 мая, состоится матч заключительного, 38-го тура французской Лиги 1 между «Ниццой» и «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.
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