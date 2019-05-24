Футбол
Ницца — Монако 1:0 (Перерыв)Чемпионат 13:59
|12′
Бенджамин Хенрихс
|21′
Александр Головин
Бенуа Бадиашиле
|36′
Адриен Тамез Ауста
|44′
|57%
|Владение мячом
|43%
|90%
|Процент точных передач
|79%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|–
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|3
|5
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ницца
Расстановка 4‑3‑3
40
Бенитес
20
Атталь
29
Эрель
31
Данте
23
Сарр
8
Ле-Мелу
5
Тамез
21
Данило
7
Сен-Максимен
10
ле Биан
14
Ганаго
16
Бенальо
39
Хенрихс
25
Глик
32
Бадиашиле
2
Балло
19
Сидибе
15
Силва
17
Головин
44
Фабрегас
29
Мартинш
9
Фалькао
Монако
Расстановка 4‑5‑1
Сегодня, 24 мая, состоится матч заключительного, 38-го тура французской Лиги 1 между «Ниццой» и «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.
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«Ницца» — «Монако». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:05
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
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