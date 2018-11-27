Днем число "заминированных" ТЦ выросло до 14, а количество эвакуированных - до 6 тыс. человек. Напомним, что шквал анонимных звонков об угрозах взрыва в общественных местах в Москве и других городах России прошел в сентябре 2017 года.

Все сообщения о минировании московских ТЦ оказались ложными

Происшествия Происшествия Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в НАО

Происшествия Происшествия В доме во Владимирской области при взрыве газа погибла женщина Во Владимирской области из-за взрыва газа обрушился двухэтажный дом.

Происшествия Происшествия Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге

Происшествия Происшествия СК предъявил обвинения фигуранту дела о смерти актёра Марьянова Следователи предъявили обвинение директору реабилитационного центра «Феникс» по уголовному делу о смерти российского актёра Дмитрия Марьянова.

Происшествия Происшествия Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию

Происшествия Происшествия Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому Мосгорсуд на заседании признал законным приговор, вынесенный ранее по делу о вымогательстве против криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой.

Происшествия Происшествия В Москве задержан обстрелявший автобус мужчина Полиция задержала мужчину, который обстрелял автобус в Москве, он при себе имел пневматический пистолет, оружие изъяли, передает 28 ноября ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по столице Юрия Титова.

Происшествия Происшествия Суд прекратил дело о гибели в ДТП бывшей балерины Мариинского театра

Происшествия Происшествия Обрушение породы произошло на шахте в Якутии Обрушение породы произошло на шахте в Якутии, под завалом оказался один человек - МЧС.

Происшествия Происшествия СК возбудил дело об избиении ребенка тренером в Подмосковье

Происшествия Происшествия В Белоруссии сообщили о казни двух «черных риелторов» Смертный приговор в отношении двух осужденных по делу «черных риелторов» привели в исполнение в Белоруссии.

Происшествия Происшествия В Нижнем Тагиле ищут подростка, закидавшего снегом Вечный огонь Ранее городской портал "Все новости" сообщил, что мальчик закидал снегом Вечный огонь.

Происшествия Происшествия Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации Писатель и лауреат литературной премии "Русский Букер" Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации, предположив, что в больницу попал его однофамилец.

Происшествия Происшествия Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области В Оренбургской области при столкновении грузовика с автомобилем погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.