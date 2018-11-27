Происшествия
Все сообщения о минировании московских ТЦ оказались ложными
Все сообщения о минировании московских ТЦ оказались ложнымиИнтерфакс08:11
Днем число "заминированных" ТЦ выросло до 14, а количество эвакуированных - до 6 тыс. человек. Напомним, что шквал анонимных звонков об угрозах взрыва в общественных местах в Москве и других городах России прошел в сентябре 2017 года.
Интерфакс08:11
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