Происшествия

Все сообщения о минировании московских ТЦ оказались ложными
Интерфакс
08:11

Днем число "заминированных" ТЦ выросло до 14, а количество эвакуированных - до 6 тыс. человек. Напомним, что шквал анонимных звонков об угрозах взрыва в общественных местах в Москве и других городах России прошел в сентябре 2017 года.
Интерфакс08:11

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Полицейские не нашли взрывные устройства в эвакуированных ТЦ в Москве

РБК08:25

МВД не подтвердило ни один из звонков о «минировании» ТЦ в Москве

Москва 2407:53

Пять торговых центров и галерея в Москве эвакуированы после сообщений об угрозе взрыва

Агентство Москва04:18

Все сообщения о минировании московских ТЦ оказались ложными

Интерфакс08:11

Звонки от минировании ТЦ в Москве поступали из-за границы

РИА Новости08:10

Звонки о «минировании» торговых центров в Москве поступили из-за границы

Говорит Москва08:01

Источник: все звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделаны c Украины

ТАСС07:39
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