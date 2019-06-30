Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFCREGNUM 01:16

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

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