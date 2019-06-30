Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFCREGNUM 01:16
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:43, Вашингтон
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Во Франции прошла 33-я акция «жёлтых жилетов»
«Жёлтые жилеты» в 33-й раз вышли на субботние протесты на улицы французских городов.
Обновлено вчера в 18:28
Спорт
Мужская сборная России по волейболу победила Китай в Лиге наций
В воскресенье, 30 июня, в австралийском Брисбене прошел матч 15-го тура предварительного этапа волейбольной Лиги наций Россия — Китай.
Обновлено в 00:45
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих «тараканах»
Подписчики Кудрявцевой оценили смелость звезды и поведали о своих «тараканах».
Обновлено в 04:31
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Президент США разрешил американским компаниям работать с Huawei
Что же касается конкретно Huawei, то Трамп дословно заявил следующее: «американским компаниям, которые продают компоненты Huawei, должно быть разрешено продолжать».
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Путин прилетел в Минск на закрытие Европейских игр
Президент Владимир Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:17
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Политика
Пользователи системы Skyscanner не могут купить авиабилеты в Крым
Первым на невозможность купить билеты в Крым с помощью Skyscanner обратил внимание «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:11
Спорт
Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол
Колумбийский футболист Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»
Полузащитник клуба «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии по футболу Луис Диас подтвердил, что получил предложение о переходе от санкт-петербургского «Зенита».
Обновлено в 04:32
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Кино
Рей из «Звездных войн» покинула сагу
Следующий фильм станет последним для персонажа Дейзи Ридли. Персонаж Дейзи Ридли не появится в следующих частях франшизы "Звездные войны".
Обновлено в 04:36
Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов
Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Политика
Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января
Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено 28 июня в 08:06
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех
В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
У Гостиного двора и Эрмитажа снесли нелегальные павильоны
Представители Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга обратили внимание на незаконные павильоны, которые находились у Эрмитажа и Гостиного двора.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск
В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Технологии
YouTube даст возможность почистить рекомендации
Специалисты видеохостинга YouTube внедрили на сайт новую функию, позволяющую насовсем заблокировать нежелательный для определенных лиц контент.
Обновлено в 03:54
Наука
Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год
Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено 28 июня в 07:59