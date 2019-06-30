Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFCREGNUM 01:16

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Политика Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".

Политика Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Здоровье Необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы Заражение червями-нематодами вполне возможно, например, в Таиланде, если есть очищенные фрукты, продаваемые с лотка.

Политика Путин прокомментировал уголовное дело в отношении основателя «Рольфа» Глава государства заявил, что ему ничего не известно об этом деле, он пообещал запросить дополнительную информацию Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал уголовное дело в отношении основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова, пишет РИА Новости.

Экономика Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).

Происшествия За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.

Общество Астрологи открыли знаки зодиака, которые всегда будут вместе Названы четыре пары зодиакальных знаков, которые поддерживают прочную связь друг с другом.

Шоу-бизнес Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.

Общество В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.

Общество Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Политика Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.

Армия и оружие Эсминец США вошел в Черное море Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.

Происшествия Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске В результате случившегося три человека погибли, еще одна пассажирка получила ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.

Происшествия МЧС опровергло данные об эвакуации жителей в Канске под Красноярском Ранее сообщалось, что из Канска эвакуировали 17 местных жителей, среди которых пятеро детей, после того, как в реке Кан поднялся уровень воды выше критической отметки.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Наука Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.

Финансы Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотеки Банк России планирует ввести новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от показателя кредит/залог (LTV): для кредитов с низким соотношением кредит/залог коэффициенты будут ниже (самый низкий уровень может составить 20%), чем сейчас (35%), поскольку ипотека с высоким первоначальным взносом низкорискованная.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Общество Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.