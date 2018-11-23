Турнир UFC Fight Night 141 проходит в Пекине. Бой между Нганну и Блейдсом стал главным событием вечера. Ранее сообщалось, что российский боец Сергей Павлович проиграл голландцу Алистеру Овериму в дебютном бою на турнире UFC Fight Night 141.

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