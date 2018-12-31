Происшествия
Незыгарь: Владимир Путин сделает новогоднее послание из Магнитогорска
Незыгарь: Владимир Путин сделает новогоднее послание из МагнитогорскаZnak.com07:24
Telegram-канал Незыгарь сообщает о том, что новогоднее послание президента РФ Владимира Путина пройдет в прямом эфире из Магнитогорска. Ранее источники Znak.com сообщили, что президент летит на Южный Урал, где сегодня утром произошло ЧП.
Znak.com07:24
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Путин прибыл на место взрыва в Магнитогорск. Новогоднее послание будет из Южного Урала?
Деловой квартал (Челябинск)09:13
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Происшествия
Путин прибыл в Магнитогорск после взрыва в доме
Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Судьба 68 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске
Судьба 68 человек остается неизвестной после взрыва в жилом доме Магнитогорска, сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Магнитогорске взрыв газа в жилом здании разрушил подъезд
Взрывная волна разрушила подъезд жилого здания. По данным спасателей, из-под завалов извлекли тела троих пострадавших, в том числе ребёнка.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Семь детей могут находиться под завалами дома в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии сообщил, что семь детей могут находиться под завалами многоквартирного жилого дома, нет информации о местонахождении 35 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar арестован
Мещанский районный суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 04:17
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Обновлено в 03:34
Происшествия
Момент взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске.
Обновлено в 03:50
Политика
Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton
В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Политика
Россия уведомила посольство США о задержании американца за шпионаж
Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено в 08:13
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 05:04
Происшествия
МЧС заявило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске
Операция по разбору завалов на месте обрушения одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске, где могут оставаться люди, осложняется угрозой дальнейшего обрушения, заявляет региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:25
Политика
Медведев увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил срок временного пребывания на территории страны для граждан Украины, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 08:24
Энергетика
Газпром назвал цену газа для Армении в 2019 году
Цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит $165 за 1 тыс. куб. м, говорится в опубликованном в понедельник сообщении "Газпрома".
Обновлено в 06:32
Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю приближения Нового года.
Обновлено в 05:05
Политика
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Единоборства
Мэйуэзер нокаутировал Насукаву в выставочном бою в Японии
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Новые испытания ракетного комплекса «Авангард» попали на видео
Новые испытания гиперзвукового комплекса «Авангард» прошли на Камчатке 26 декабря. Видеозапись испытаний опубликовал телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева
В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Хоккей
Российских хоккеистов наказали двумя буллитами за один эпизод
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Происшествия
МЧС просит жильцов разрушенного в Магнитогорске дома выйти на связь
Представители МЧС просят жильцов шестого, седьмого и восьмого подъездов по адресу: г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 164 выйти на связь.
Обновлено в 09:16
Политика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Общество
В Москве на 1 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
«Жёлтый», повышенный уровень погодной опасности, объявлен в Москве 1 января. Об этом 31 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 08:02
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2%
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 13:15 по мск поднялась на 1,808% — до $54,19 за баррель.
Обновлено в 05:19
Политика
Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке
Обновлено в 07:10
Происшествия
Скворцова оценила шансы найти выживших под завалами в Магнитогорске
Обновлено в 07:58