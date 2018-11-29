Рустам Танкаев объяснил НСН, почему при нынешней ситуации на топливном рынке независимые АЗС держатся на плаву. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак встретится с представителями независимых АЗС, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке топлива.

с чего всё началось

Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша.

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