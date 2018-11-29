Энергетика

Независимым сетям АЗС разрешили поднять цены на топливо
РБК
вчера в 23:33

Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша.
РБКвчера в 23:33
с чего всё началось

Эксперт: Владельцы независимых АЗС — криминальные авторитеты и чиновники

Рустам Танкаев объяснил НСН, почему при нынешней ситуации на топливном рынке независимые АЗС держатся на плаву. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак встретится с представителями независимых АЗС, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке топлива.
Национальная служба новостей27 ноября в 08:31

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Цены на бензин разрешили повышать

Lenta.ru01:21

Независимым АЗС разрешили поднять цены на топливо на 4% выше крупных нефтяных компаний

Коммерсантъ01:09

Почему независимые АЗС не спасёт разрешение поднять цены на топливо

REGNUM01:21

Независимым сетям АЗС разрешили поднять цены на топливо

РБКвчера в 23:33

Независимым АЗС разрешили поднять цены на топливо

Говорит Москва00:19

В регионе не зафиксировали нарушений в связи с ростом цен на бензин

Волжская коммунавчера в 15:34

Независимые АЗС смогут увеличить цену топлива на 4% от уровня крупных игроков

ПРАЙМвчера в 10:54
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Энергетика

Нефть начала дорожать после снижения накануне

Нефть начала падать 20 ноября, когда в ходе торгов на лондонской бирже цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в январе 2019 года опустилась до $61,97 за баррель, тем самым обновив минимум февраля текущего года.
Обновлено в 01:27
Энергетика

«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти

Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено в 01:05
Энергетика

Владимир Путин назвал справедливой цену $60 за баррель нефти

Президент России Владимир Путин полагает, что цена на нефть $60 за баррель является «сбалансированной и справедливой».
Обновлено в 00:43
Энергетика

Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза

Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).
Обновлено вчера в 19:40
Энергетика

В Чите упала цена на бензин АЗС «Корс»

Цена 95-го бензина упала с 48,2 рубля до 45,8 рубля, 98-й подешевел на два рубля.
Обновлено в 01:14
Энергетика

МЭР прогнозирует рост добычи угля в России к 2036 году на 41,6%

Добыча угля в РФ к 2036 году может вырасти на 41,6% — до 602 миллионов тонн по сравнению с 2018 годом, говорится в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития РФ Минэкономразвития до 2036 года.
Обновлено вчера в 19:40
Энергетика

«Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море

«Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика

Бразильская Petrobras продает 37 месторождений на $823 млн

Бразильская Petrobras продает доли в 37 месторождениях на общую сумму 823 миллиона долларов, сообщила компания.
Обновлено в 01:01
Энергетика

Китай в декабре возобновит банковские операции с Ираном

Глава Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгаролади сообщил, что 2 декабря китайский банк Kunlun начнет проводить банковские транзакции с Ираном.
Обновлено вчера в 10:23
Энергетика

На 8,6% больше газа добыли на Сахалине в сравнении с прошлым годом

Газа добыто больше на 8,6 процента (26,4 миллиарда кубических метров), угля в полтора раза (9,3 миллиона тонн).
Обновлено вчера в 22:39
Энергетика

Единственное газохранилище в Прибалтике терпит убытки

Благодаря Инчукалнскому газохранилищу в Латвии не наблюдалось повышения цен на газ весной 2018, в то время как по всей Европе цены возросли.
Обновлено вчера в 12:38
Энергетика

123 должникам НГРЭС придётся на время забыть об отдыхе за границей

Пятнадцати должникам пришлось отменить свой отдых в жарких странах, так как к нужной дате ограничения не сняли.
Обновлено вчера в 21:22
Энергетика

«Газпром» планирует открыть четыре новых АГНКС в Татарстане

«Газпром» планирует расширить сеть из 19 автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС) в Татарстане еще на четыре станции.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика

По итогам 2018 года «Селигдар» планирует добыть 6 тонн золота

По итогам 2018 года ПАО "Селигдар" планирует добыть около 6 тонн золота, а долгосрочная стратегия компании предполагает выход на уровень добычи 10 тонн драгоценного металла ежегодно.
Обновлено вчера в 06:54
Энергетика

Exxon будет применять солнечную и ветряную энергию при добыче нефти в Техасе

Американская Exxon Mobil будет использовать солнечную и ветряную энергию для добычи нефти в США – корпорация подписала крупнейший среди всех нефтяных компаний контракт по возобновляемой энергетике, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 22:09
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