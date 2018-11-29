Энергетика
Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша.
РБКвчера в 23:33
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с чего всё началось
Рустам Танкаев объяснил НСН, почему при нынешней ситуации на топливном рынке независимые АЗС держатся на плаву. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак встретится с представителями независимых АЗС, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке топлива.Национальная служба новостей27 ноября в 08:31
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Энергетика
Нефть начала дорожать после снижения накануне
Нефть начала падать 20 ноября, когда в ходе торгов на лондонской бирже цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в январе 2019 года опустилась до $61,97 за баррель, тем самым обновив минимум февраля текущего года.
Обновлено в 01:27
Энергетика
«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти
Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено в 01:05
Энергетика
Владимир Путин назвал справедливой цену $60 за баррель нефти
Президент России Владимир Путин полагает, что цена на нефть $60 за баррель является «сбалансированной и справедливой».
Обновлено в 00:43
Энергетика
Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза
Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).
Обновлено вчера в 19:40
Энергетика
В Чите упала цена на бензин АЗС «Корс»
Цена 95-го бензина упала с 48,2 рубля до 45,8 рубля, 98-й подешевел на два рубля.
Обновлено в 01:14
Энергетика
МЭР прогнозирует рост добычи угля в России к 2036 году на 41,6%
Добыча угля в РФ к 2036 году может вырасти на 41,6% — до 602 миллионов тонн по сравнению с 2018 годом, говорится в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития РФ Минэкономразвития до 2036 года.
Обновлено вчера в 19:40
Энергетика
«Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море
«Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика
Бразильская Petrobras продает 37 месторождений на $823 млн
Бразильская Petrobras продает доли в 37 месторождениях на общую сумму 823 миллиона долларов, сообщила компания.
Обновлено в 01:01
Энергетика
Китай в декабре возобновит банковские операции с Ираном
Глава Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгаролади сообщил, что 2 декабря китайский банк Kunlun начнет проводить банковские транзакции с Ираном.
Обновлено вчера в 10:23
Энергетика
На 8,6% больше газа добыли на Сахалине в сравнении с прошлым годом
Газа добыто больше на 8,6 процента (26,4 миллиарда кубических метров), угля в полтора раза (9,3 миллиона тонн).
Обновлено вчера в 22:39
Энергетика
Единственное газохранилище в Прибалтике терпит убытки
Благодаря Инчукалнскому газохранилищу в Латвии не наблюдалось повышения цен на газ весной 2018, в то время как по всей Европе цены возросли.
Обновлено вчера в 12:38
Энергетика
123 должникам НГРЭС придётся на время забыть об отдыхе за границей
Пятнадцати должникам пришлось отменить свой отдых в жарких странах, так как к нужной дате ограничения не сняли.
Обновлено вчера в 21:22
Энергетика
«Газпром» планирует открыть четыре новых АГНКС в Татарстане
«Газпром» планирует расширить сеть из 19 автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС) в Татарстане еще на четыре станции.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика
По итогам 2018 года «Селигдар» планирует добыть 6 тонн золота
По итогам 2018 года ПАО "Селигдар" планирует добыть около 6 тонн золота, а долгосрочная стратегия компании предполагает выход на уровень добычи 10 тонн драгоценного металла ежегодно.
Обновлено вчера в 06:54
Энергетика
Exxon будет применять солнечную и ветряную энергию при добыче нефти в Техасе
Американская Exxon Mobil будет использовать солнечную и ветряную энергию для добычи нефти в США – корпорация подписала крупнейший среди всех нефтяных компаний контракт по возобновляемой энергетике, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 22:09