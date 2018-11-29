Энергетика
Представляя соглашение с нефтяниками, предполагающее заморозку цен на бензин и дизтопливо на уровне начала июня до конца 2018 года, 12 ноября вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что поручил ФАС и Федеральной налоговой службе провести проверку владельцев независимых АЗС и «обратить особое внимание» на случаи превышения цен более чем на 4% относительно уровня, установленного соглашением.
РБКвчера в 23:33
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с чего всё началось
Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша.РБКвчера в 23:33
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