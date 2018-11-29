Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша.

с чего всё началось

Как сообщалось ранее, правительство разрешит независимым АЗС устанавливать розничные цены на топливо на 4% выше не индикативных мелкооптовых цен, как утверждалось ранее, а розничных цен на заправках крупных компаний. Пока трудно оценивать, к какому эффекту приведет это решение.

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