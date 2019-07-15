Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.

Политика Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.

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Общество Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном» «Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.

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