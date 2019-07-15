Политика
Независимые кандидаты пришли к главе МосгоризбиркомаКоммерсантъ 06:18
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:49, Вашингтон
Политика
Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки
Обновлено в 05:53
Происшествия
Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян
Эксперты-лингвисты проверили протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве насиловавшего их отца, сообщает сайт KP.RU.
Обновлено в 07:28
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27
Общество
Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»
«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Авто
России грозит дефицит автомобилей
Например, Mitsubishi убрал панорамный люк из комплектации Ultimate кроссовера Eclipse Cross, а Nissan снизил цену на Murano на 286 тыс. – 456 тыс. руб. Однако, ряд автоконцернов намерены прибегнуть к иной мере, чтобы подтолкнуть снижающийся спрос – сократить поставки на российский рынок и тем самым создать дефицит и уменьшить издержки производства.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Москве две женщины умерли в ванной
На севере Москвы в квартире обнаружены две погибших женщины.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Беспроводные наушники Xiaomi Mi Super Bass поддерживают Bluetooth 5.0
Китайская компания Xiaomi анонсировала очередную новинку — наушники накладного типа Mi Super Bass Wireless Headphones, которые уже доступны для заказа.
Обновлено в 07:45
Экономика
ВЭБ планирует более чем в вдвое увеличить финансирование моногородов
Да, фонд планирует в рамках новой программы это делать.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В суд направили дело экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Экономика
Da Vinci Capital токенизирует свои акции Gett. В Gett об этом не знают
На запрос «РБК-Крипто» в Gett ответили, что ничего не знают о продаже токенизированных акций и не участвуют в ней.
Обновлено в 04:00
Общество
Заключенные в Британии смогут получать ключи от камер
Британские заключенные при условии хорошего поведения смогут получать ключи от своих камер.
Обновлено в 03:35
Политика
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Политика
Франция, Великобритания и ФРГ призвали Иран отменить решение по СВПД
В документе подчеркивается, что Германия, Франция и Великобритания продолжают поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном.
Обновлено вчера в 17:03
Музыка
Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA
На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.
Обновлено в 05:57
Политика
Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, а 18 июля примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок
Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Экономика
Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки
Как изменились цены На 10 – 20% стоимость полиса автогражданки упала в Магаданской области (на 740 руб.), Еврейской автономной области (на 456 руб.), Республике Коми (на 627 руб.), Пермском крае (на 618 руб.), Саратовской области (на 465 руб.) и Чукотском автономном округе (на 376 руб.), следует из данных автоматизированной информационной системы (АИС) РСА.
Обновлено в 08:24
Политика
Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан
Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Общество
Валентина Матвиенко рассказала, что нужно для счастливой жизни
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условие счастливой жизни.
Обновлено в 07:06
Политика
Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков
В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 22:54