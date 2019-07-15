Политика

Независимые кандидаты пришли к главе МосгоризбиркомаКоммерсантъ 06:18

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
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Глава Мосгоризбиркома отказался публично встретиться с кандидатами в Мосгордуму

Медиазона08:43

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отказывается встречаться с независимыми кандидатами в депутаты коллективно

Эхо Москвы08:30

Глава Мосгоризбиркома отказался от коллективной встречи с независимыми кандидатами

Дождь08:46

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Интерфакс06:11

На встречу независимых кандидатов и главы Мосгоризбиркома не пустили журналистов. Здание охраняет Росгвардия

Snob.ru08:01

«Это не публичная политика, это провокация»: глава Мосгоризбиркома — о митинге в поддержку независимых кандидатов

Новая газета05:45

Независимые кандидаты отказались говорить с главой Мосгоризбирком по одному

Коммерсантъ08:35
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Политика

Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

Обновлено в 05:53
Происшествия

Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян

Эксперты-лингвисты проверили протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве насиловавшего их отца, сообщает сайт KP.RU.
Обновлено в 07:28
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27
Общество

Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»

«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Экономика

Экономика Китая недосчиталась роста

Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Авто

России грозит дефицит автомобилей

Например, Mitsubishi убрал панорамный люк из комплектации Ultimate кроссовера Eclipse Cross, а Nissan снизил цену на Murano на 286 тыс. – 456 тыс. руб. Однако, ряд автоконцернов намерены прибегнуть к иной мере, чтобы подтолкнуть снижающийся спрос – сократить поставки на российский рынок и тем самым создать дефицит и уменьшить издержки производства.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В Москве две женщины умерли в ванной

На севере Москвы в квартире обнаружены две погибших женщины.
Обновлено в 07:35
Гаджеты

Беспроводные наушники Xiaomi Mi Super Bass поддерживают Bluetooth 5.0

Китайская компания Xiaomi анонсировала очередную новинку — наушники накладного типа Mi Super Bass Wireless Headphones, которые уже доступны для заказа.
Обновлено в 07:45
Кино

Скарлетт Йоханссон высказалась против политкорректности на кастинге

Обновлено в 06:17
Экономика

ВЭБ планирует более чем в вдвое увеличить финансирование моногородов

Да, фонд планирует в рамках новой программы это делать.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В суд направили дело экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Экономика

Da Vinci Capital токенизирует свои акции Gett. В Gett об этом не знают

На запрос «РБК-Крипто» в Gett ответили, что ничего не знают о продаже токенизированных акций и не участвуют в ней.
Обновлено в 04:00
Общество

Заключенные в Британии смогут получать ключи от камер

Британские заключенные при условии хорошего поведения смогут получать ключи от своих камер.
Обновлено в 03:35
Политика

В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Политика

Франция, Великобритания и ФРГ призвали Иран отменить решение по СВПД

В документе подчеркивается, что Германия, Франция и Великобритания продолжают поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном.
Обновлено вчера в 17:03
Музыка

Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA

На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.
Обновлено в 05:57
Политика

Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, а 18 июля примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок

Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Экономика

Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки

Как изменились цены На 10 – 20% стоимость полиса автогражданки упала в Магаданской области (на 740 руб.), Еврейской автономной области (на 456 руб.), Республике Коми (на 627 руб.), Пермском крае (на 618 руб.), Саратовской области (на 465 руб.) и Чукотском автономном округе (на 376 руб.), следует из данных автоматизированной информационной системы (АИС) РСА.
Обновлено в 08:24
Политика

Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан

Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Общество

Валентина Матвиенко рассказала, что нужно для счастливой жизни

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условие счастливой жизни.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Педагогов из Ленобласти осудили за оптовое производство наркотиков

Обновлено в 07:52
Политика

Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 22:54
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