Энергетика
Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отраслиREGNUM 08:06
В письме утверждается, что эти регуляторные тиски, обрекают отрасль на деградацию. Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
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