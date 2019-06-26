Энергетика
Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отраслиREGNUM 08:06
В письме утверждается, что эти регуляторные тиски, обрекают отрасль на деградацию. Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
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