Энергетика

Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензинInkazan вчера в 09:41

Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. За месяц стоимость топлива уже выросла примерно на 20%.
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Игнорировать нельзя: предупреждение о резком скачке цен на бензин

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РИА Новостивчера в 13:55

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Российская газетавчера в 14:11
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В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

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Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
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Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
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Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
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Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
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Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США

Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Россия и Сирия отвергли идею США об отправке гумконвоя в Рукбан

Россия и Сирия отвергли идею США отправить еще один гуманитарный конвой в сирийский лагерь беженцев Рукбан, выразив мнение, что необходимо выпустить оттуда людей, об этом говорится в совместном заявлении начальника национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии САР Хусейна Махлюфа.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Обновлено в 04:08
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Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Политика

Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян

Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
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Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак

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В HBO не торопятся выпускать приквелы к «Игре престолов»

Ранее стало известно, что HBO собирается выпустить несколько приквелов к «Игре престолов» — один из них будет касаться событий «Длинной ночи»: он расскажет о личности Короля Ночи и его отношениях с Детьми леса — особой расой существ со сверхспособностями.
Обновлено в 05:00
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Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома

В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
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Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию

По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Экономика

ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
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Китай может использовать стратегически важные редкоземельные металлы в качестве козыря в разгорающейся торговой войне с США.
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ВВС запускает ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Би-би-си анонсировало комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Сирийская армия отразила танковую атаку боевиков в провинции Хама

Боевики запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» напали на танках на сирийскую армию в провинции Хама.
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Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
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В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице

Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
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На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Хоккей

Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против США

Хоккеисты сборной России после 7 матчей группового этапа на чемпионате мира в Словакии заняли первое место в группе B, набрав 20 очков.
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Обновлено вчера в 20:34
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