Энергетика
Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отраслиВедомости 08:13
Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
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Роза Сябитова помешала дочери благополучно выйти замуж
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Политика
Трамп назвал Россию потенциальным противником
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства поножовщины и стрельбы в Петербурге
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.
Обновлено в 10:35
Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество
«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Мантуров прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Политика
МИД России ответил на ноту США по Уилану
Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, задержанный в Керченском проливе в ноябре 2018 года, вступил в брак в московском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:02
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Политика
Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия
Суд в Киеве отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 03:32
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Политика
Медведев поддержал идею о конфискации машин у пьяных водителей
Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение главы МВД Владимира Колокольцева о конфискации автомобилей, за рулем которых были задержаны пьяные водители.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
ДНР заявила об отступлении украинских боевиков
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов прокомментировал изменения на фронте.
Обновлено в 10:00
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Политика
Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился
Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Политика
Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
Обновлено в 07:33
Общество
В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Россия заинтересована в развитии военного сотрудничества со Шри-Ланкой
«Заинтересованы в развитии военного сотрудничества, взаимодействия по вопросам борьбы с международным терроризмом в регионе и другими вызовами безопасности», – заявил Валерий Герасимов в ходе беседы, которая прошла в дружественной обстановке и носила конструктивный характер.
Обновлено в 11:04
Футбол
Футболист Варда изгнан из сборной Египта за сексуальные домогательства
Футболист греческого ПАОКа Амр Варда исключен из состава сборной Египта, ведущей борьбу на домашнем Кубке африканских наций, за аморальное поведение в социальных сетях, вылившееся в сексуальные домогательства, сообщает Египетская футбольная ассоциация (EFA) в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 09:55
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Авто
Представили новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56