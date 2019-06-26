Энергетика

Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отраслиВедомости 08:13

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Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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