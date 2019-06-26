Энергетика
Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отраслиВедомости 08:13
Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Экономика
Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХ
Сразу два уральских региона вошли в список лидеров по росту задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году.
Обновлено вчера в 21:51
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие
Разработка новой боевой экипировки «Сотник» начнется в 2020 году
Разработка боевой экипировки, которая придет на смену проекту "Ратник", начнётся в 2020 году, она получит название "Сотник", сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 08:35
Здоровье
Инфекционных больных на границе России выявлено втрое больше
За семь лет туберкулез нашли у 18 тысяч туристов Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о внушительном увеличении количества людей, у которых при пересечении границы России нашли инфекционные заболевания.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке признал вину
Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке дал признательные показания, он заявил, что действовал в одиночку, сообщил журналистам глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 05:16
Энергетика
В РАНХиГС спрогнозировали рост цен на бензин в России
Хестанов назвал текущее решение российских властей отказаться от сдерживания цен на бензин первым шагом к таким последствиям.
Обновлено в 08:32
Политика
ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации
Как сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос о полномочиях новой российской делегации будет рассмотрен в среду, 26 июня, во второй половине дня.
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия
Завершено расследование громкого дела об изнасиловании в Якутске
Следственные органы направили в суд материалы уголовного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска уроженцами Киргизии, произошедшего в марте этого года.
Обновлено в 07:08
Общество
В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины
Архитектурное сообщество Екатеринбурга представило допустимые площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 07:38
Общество
Совфед разрешил выращивать опийный мак для производства обезболивающих
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться
По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей.
Обновлено в 08:34
Политика
Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича
Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Боевую разведывательную машину впервые показали на «Армии-2019»
На форуме «Армия-2019» представители холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех впервые продемонстрировали специальную боевую разведывательную машину (СБРМ).
Обновлено в 03:59
Происшествия
Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей
Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.
Обновлено в 08:47
Политика
Володин назвал условие выхода России из ПАСЕ
Россия может покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если в отношении ее делегации будут действовать какие-либо ограничения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:34
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями
В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Политика
Парламентарии США, ФРГ и России проведут встречу в Берлине
В Берлине в конце июня состоится трёхсторонняя встреча представителей конгресса США, бундестага ФРГ и российских парламентариев.
Обновлено в 07:44
Авто
Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport
Компания Jaguar Land Rover объявила о появлении в России обновленного вседорожника Discovery Sport.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Саратове ФСБ предотвратила теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о квотировании выбросов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.
Обновлено в 08:13
Футбол
Семак назван лучшим тренером года по версии РФС
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назван лучшим тренером года по версии РФС.
Обновлено в 08:34
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Спорт
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
Международный олимпийский комитет сегодня во время 134-й сессии утвердил лишение статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).
Обновлено в 05:03
Футбол
«Зенит» и «Уфа» поменялись кругами
Согласно изменениям в календаре РПЛ сезона-2019/20, игра 7-го тура «Уфа» — «Зенит» пройдет 24 августа в 16:30 в Уфе, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» пройдет в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:33