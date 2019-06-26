Энергетика

Независимые АЗС ощутили регуляторное давлениеКоммерсантъ FM 04:45

Какие проблемы остаются на топливном рынке Независимые АЗС пожаловались на убытки из-за чрезмерного давления со стороны государства. По их словам, топливный бизнес настолько зарегулирован, что ситуация похожа на тиски.
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с чего всё началось

Независимые АЗС заявили о попадании рынка бензина в «регуляторные тиски»

С одной стороны, правительство заморозило цены в рознице, ограничив их пределами инфляции, а с другой — владельцам АЗС приходится платить заводам за топливо, так как цена включает в себя высокие акцизы, следует из письма Баженова.
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