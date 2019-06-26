Энергетика
Независимые АЗС ощутили регуляторное давлениеКоммерсантъ FM 04:45
Какие проблемы остаются на топливном рынке Независимые АЗС пожаловались на убытки из-за чрезмерного давления со стороны государства. По их словам, топливный бизнес настолько зарегулирован, что ситуация похожа на тиски.
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с чего всё началось
С одной стороны, правительство заморозило цены в рознице, ограничив их пределами инфляции, а с другой — владельцам АЗС приходится платить заводам за топливо, так как цена включает в себя высокие акцизы, следует из письма Баженова.РБКвчера в 06:33
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Владельцы автозаправок обещают закрыться из-за сдерживания роста цен на бензин
Фонтанка.Рувчера в 07:57
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
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Новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте начнут действовать с 8 июля.
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В Москве арестован еще один серийный отравитель
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Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
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Водителей могут лишать прав за грязные номера
Согласно новому постановлению пленума Верховного суда, если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тысяч рублей или лишить водителя прав.
Обновлено вчера в 05:34
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В центре Екатеринбурга правительственная машина попала в ДТП
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«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
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Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
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Альбом Купера и Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире
Композиции исполняют Леди Гага и Брэдли Купер. Диск был выпущен в 2018 году и по сей день остаётся самым продаваемым музыкальным сборником.
Обновлено вчера в 11:15
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Уфолог обнаружил дискообразный НЛО возле космической станции
Уфологу удалось заметить необычный объект рядом со станцией, когда внешние камеры внезапно изменили ракурс и сфокусировались на НЛО.
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Обновлено в 04:59
Наука
В Крыму нашли останки огромной птицы
Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
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В туалетах британского парламента нашли следы кокаина
В британском парламенте нашли следы кокаина.
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Кино
Представлен трейлер фильма «Хороший лжец» с Хелен Миррен
Режиссером драматической ленты выступил Билл Кондон.
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Экономика
Пенсионные резервы запретят хранить в подпавших под санкции банках
Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию нельзя будет размещать в банках, соблюдающих антироссийские санкции, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
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В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Мамерках на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.
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