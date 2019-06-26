Независимые АЗС ощутили регуляторное давлениеКоммерсантъ FM 04:45

С одной стороны, правительство заморозило цены в рознице, ограничив их пределами инфляции, а с другой — владельцам АЗС приходится платить заводам за топливо, так как цена включает в себя высокие акцизы, следует из письма Баженова.

с чего всё началось

Какие проблемы остаются на топливном рынке Независимые АЗС пожаловались на убытки из-за чрезмерного давления со стороны государства. По их словам, топливный бизнес настолько зарегулирован, что ситуация похожа на тиски.

Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Общество Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Общество Forbes назвал лучший российский вуз Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Армия и оружие ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.

Общество Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.

Политика Эксперт обвинил США в утечках информационного оружия к «плохим парням» США, стремясь доминировать в глобальном телекоммуникационном пространстве, не обеспечивают контроль за попаданием информационного оружия в руки злоумышленников.

Политика Иран пригрозил США жестким ответом на нарушение границы Глава парламента Ирана Али Лариджани назвал сбитый американский беспилотник важным сигналом для США.

Транспорт В Пензе подорожает проезд в общественном транспорте Новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте начнут действовать с 8 июля.

Происшествия В Москве арестован еще один серийный отравитель В Москве арестован еще один подозреваемый в отравлении своих жертв и серии ограблений, передает «Интерфакс» со ссылкой на московское управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Политика Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Транспорт Водителей могут лишать прав за грязные номера Согласно новому постановлению пленума Верховного суда, если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тысяч рублей или лишить водителя прав.

Происшествия В центре Екатеринбурга правительственная машина попала в ДТП В центре Екатеринбурга произошла авария с участием двух машин, сообщили РБК в пресс-службе местного ГИБДД.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Кино Звезда сериала «Альф» скончался в США Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.

Музыка Альбом Купера и Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире Композиции исполняют Леди Гага и Брэдли Купер. Диск был выпущен в 2018 году и по сей день остаётся самым продаваемым музыкальным сборником.

Космос Уфолог обнаружил дискообразный НЛО возле космической станции Уфологу удалось заметить необычный объект рядом со станцией, когда внешние камеры внезапно изменили ракурс и сфокусировались на НЛО.

Происшествия Житель Сахалина устроил стрельбу в храме Неоднократно судимый житель Сахалина устроил стрельбу в храме портового города Невельска, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Транспорт Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.

Наука В Крыму нашли останки огромной птицы Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.

Авто Kia представил новый кроссовер Kia XCeed Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.

Экономика Пенсионные резервы запретят хранить в подпавших под санкции банках Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию нельзя будет размещать в банках, соблюдающих антироссийские санкции, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства.