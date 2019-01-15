Энергетика
Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина
Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензинаРИА Новости11:42
Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
РИА Новости11:42
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Происшествия
Найдены тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах
Обновлено в 21:38
Политика
Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза
Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза.
Обновлено в 15:00
Политика
McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в ЕС
Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.
Обновлено в 21:08
Экономика
На Украине подсчитали размер средней пенсии
Обновлено в 21:54
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем возросло
По словам источника, в результате произошедшего погибли восемь человек, а не семь, как сообщалось до этого.
Обновлено в 15:26
Экономика
Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали
Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.
Обновлено в 20:30
Политика
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
США изучают возможность наращивания сил системы ПРО в стране и в мире
Администрация американского президента Дональда Трампа изучает возможность наращивания сил системы противоракетной обороны (ПРО) на территории страны и за ее пределами.
Обновлено в 19:16
Политика
Песков считает невозможным, чтобы Путин отправился куда-то без охраны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает невозможным, чтобы глава государства Владимир Путин отправился куда-то без охраны.
Обновлено в 23:05
Общество
«Аэрофлот» назвал поданный иск попыткой давления на компанию
«Аэрофлот» считает, что подача исков тремя пассажирами в суд США является попыткой давления на компанию, заявил заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.
Обновлено в 18:36
Политика
Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ
Россия не будет платить взнос в Совет Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 19:28
Происшествия
В Найроби боевики напали на отель
В кенийском Найроби боевики напали на отель Dusit, сообщает Sky News.
Обновлено в 09:29
Автоспорт
Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе «Дакара»
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Обновлено в 17:30
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Политика
Отец Бутиной заявил об отсутствии связи с дочерью
Арестованная в США россиянка Мария Бутина уже две недели не может связаться по телефону с отцом.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Число погибших в ДТП под Воронежем увеличилось
Количество погибших в столкновении трех автомобилей в Нижнедевицком районе Воронежской области выросло до восьми человек.
Обновлено в 14:10
Политика
Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй
После провала голосования по соглашению о выходе из Евросоюза, которое правительство Терезы Мэй подготовило совместно с Брюсселем, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин запустил процедуру вынесения вотума недоверия действующему кабинету.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Вице-адмирал США призвал сдерживать Россию и Китай кораблями-роботами
Обновлено в 22:41
Политика
Песков исключил влияние семейного положения Путина на его работу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на работу главы государства Владимира Путина не влияет то, женат он или нет.
Обновлено в 23:24
Политика
Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине
Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.
Обновлено в 16:33
Экономика
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей
Правительство России согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Во Владивостоке закидали камнями приехавшую на вызов скорую помощь
Неизвестные во Владивостоке напали на машину "скорой помощи", приехавшую на вызов, забросав ее камнями, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.
Обновлено в 19:38
Общество
Россияне рассказали о наказаниях на работе
В основном наказания применяются для воспитания чувства ответственности к работе — 27 процентов, а также для повышения дисциплины и качества работы — 25 и 24 процента опрошенных соответственно.
Обновлено в 22:27
Политика
Посол США в ФРГ объяснил свои угрозы из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявил о том, что возможные американские санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", вызваны обеспокоенностью Вашингтона вопросом энергетической безопасности Европы и транзита российского газа через Украину.
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева начала задыхаться на съемках
Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи Первого канала.
Обновлено в 10:56
Политика
Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus
Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 05:51
Общество
Смертность населения в России превысила рождаемость
Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин заявил о незаинтересованности России в гонке вооружений
России не нужна гонка вооружений, в Москве готовы к переговорам с Вашингтоном о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент Владимир Путин в интервью сербской газете «Политика», размещенном на сайте Кремля.
Обновлено в 20:17
Политика
Песков рассказал, как от слов Путина стынет кровь в жилах
Президент России Владимир Путин может выразить свое отношение к кому-то или чему-то так, что кровь стынет, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью изданию "АиФ".
Обновлено в 23:05