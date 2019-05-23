Энергетика

Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризисаРБК 03:10

По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.
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Минфин обвинили в дороговизне бензина

Lenta.ru09:50

Цены взлетят: работники АЗС бьют тревогу

Deita.ru04:31

Топливный союз предсказал закрытие АЗС в регионах

URA.Ru06:56

Независимый топливный союз прогнозирует новый рост цен на бензин, банкротство АЗС и народные протесты

Накануне.Ru04:04

Независимые АЗС назвали сценарии кризиса на топливном рынке России

Rambler News Service04:40

Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса

РБК03:10

«Дефицит»: россиян ждет массовое закрытие АЗС в регионах

Рамблер07:31
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Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

Обновлено в 03:57
Происшествия

На серой ветке метро Москвы поезда возобновили движение

Движение в северной части ветки было прервано вечером 23 мая. ТАСС сообщал, что в тоннеле между станциями застряли три состава метро.
Обновлено в 15:11
Политика

Ассанжу предъявили 17 новых обвинений в США

Министерство юстиции США предъявило основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:55
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено в 11:49
Хоккей

3 очка Гусева помогли России победить США и выйти в полуфинал ЧМ-2019

Сборная России победила команду США в четвертьфинале ЧМ-2019 — 4:3. Ворота сборной России защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 12:26
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Общество

Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД

Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год.
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу

Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Авто

Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%

Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 12:59
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 09:13
Политика

В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Россияне украли бриллиант стоимостью €45 млн в Париже

В Париже несколько мужчин, назвавшихся россиянами, украли бриллиант, стоимость которого оценивается в €45 млн, сообщает France Bleu.
Обновлено в 13:31
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Общество

За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов

Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.
Обновлено в 13:26
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Здоровье

На волгоградских водных объектах активизирована работа по безопасности

Валерий Бахин отметил, что в прошлом году удалось достигнуть снижения числа несчастных случаев с людьми на водных объектах, однако системная профилактическая работа должна быть продолжена.
Обновлено в 15:11
Политика

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Общество

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено в 13:03
Здоровье

Волгоградцы узнали о нормах потребления воды

В нашем материале вы узнаете, сколько воды на самом деле нужно человеческому организму. Волгоград, 24 мая / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено в 16:11
Политика

Huawei могут включить в торговую сделку между США и Китаем

Глава США Дональд Трамп заявил, что китайская компания Huawei может стать частью "торговой сделки" американской стороны и КНР.
Обновлено в 16:45
Спорт

Болельщик пытался вырвать бутылку изо рта велогонщика Katusha-Alpecin

Обновлено в 15:33
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Космос

Рогозин анонсировал высадку человека на Луну

Обновлено в 15:22
Хоккей

Умер двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Абрамов

Обновлено в 16:05
Армия и оружие

В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты

По данным МГБ ДНР, украинские силовики готовили теракты на территории ДНР.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес

«Ну да, без фотошопа»: Дарью Пынзарь высмеяли за обман

"Ну да, без фотошопа": Дарью Пынзарь высмеяли за обман Экс-участница "Дома-2" предъявила публике якобы необработанное фото, но ей не поверили.
Обновлено в 13:50
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