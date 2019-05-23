Энергетика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризисаРБК вчера в 03:10
По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.
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Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
Обновлено вчера в 12:03
Музыка
Спецвыпуск шоу «Голос. Дети» состоится 24 мая
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Обновлено вчера в 04:34
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено 22 мая в 08:17
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Прикамье произошел взрыв на газопроводе
Обновлено в 00:36
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ
Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ уже имело данные как минимум о трех эпизодах против Черкалина, утверждает еще один источник.
Обновлено в 00:35
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено вчера в 08:54
Финансы
Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев
По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
Обновлено вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка
Украинский предприниматель Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег.
Обновлено в 00:41
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено вчера в 08:46
Авто
«Автодилер года-2019» — скоро будет назван победитель
Справка Премия «Автодилер года» была задумана в июне 2014 года.
Обновлено вчера в 23:10
Наука
В Канаде нашли гриб, которому миллиард лет
До сих пор самыми древними окаменелыми грибами считались образцы из Шотландии, чей возраст составлял около 400 млн лет.
Обновлено вчера в 08:21
Музыка
Пересмотрены официальные итоги «Евровидения»
Обновлено 22 мая в 19:41
Общество
В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами
«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы
Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске
Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Наука
Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья
Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Кругосветка Даши и Ильи: проехали 500 км на байках за раз и обманом проникли в огромный храм
Наш байк с неисправным карбюратором резво преодолел 200 км. Правда заглох, как только мы свернули в кафешку на обед в середине пути, и отказывался ехать следующие полтора часа.
Обновлено в 00:30
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию с Huawei
Президент США Дональд Трамп не исключил, что ситуация с китайской компанией Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37