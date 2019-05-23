Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризисаРБК вчера в 03:10

По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.

Армия и оружие В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.

Общество Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.

Происшествия Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ уже имело данные как минимум о трех эпизодах против Черкалина, утверждает еще один источник.

Шоу-бизнес Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.

Финансы Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Экономика Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка Украинский предприниматель Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.

Наука В Канаде нашли гриб, которому миллиард лет До сих пор самыми древними окаменелыми грибами считались образцы из Шотландии, чей возраст составлял около 400 млн лет.

Общество В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами «ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.

Политика Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.

Происшествия Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.

Наука Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.

Происшествия В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.

Политика Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.

Общество Кругосветка Даши и Ильи: проехали 500 км на байках за раз и обманом проникли в огромный храм Наш байк с неисправным карбюратором резво преодолел 200 км. Правда заглох, как только мы свернули в кафешку на обед в середине пути, и отказывался ехать следующие полтора часа.

Политика Трамп прокомментировал ситуацию с Huawei Президент США Дональд Трамп не исключил, что ситуация с китайской компанией Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено.