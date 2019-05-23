Энергетика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризисаРБК 03:10
Независимые АЗС указали, что с 15 апреля по 15 мая рост биржевых цен на бензин составил около 20%. Кроме того, как утверждал НТС, в 2019 году нефтепереработка оказалась «в кризисном состоянии» и ситуация весны прошлого года, когда цены на топливо на АЗС резко выросли, может повториться.
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Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика
Лукашенко не уведомил Путина о планах покупать нефть у Казахстана
Ранее президент Белоруссии заявил о желании покупать нефть у Казахстана.
Обновлено в 05:30
Наука
Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи
Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Космос
Рогозин рассказал о своей идее отправить «Новичок» на Марс
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что хотел назвать посадочную платформу совместной российско-европейской миссии по исследованию Марса «Новичком».
Обновлено в 13:30
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Космос
Работавший на SpaceX инженер арестован в США
По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Политика
Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Наука
Тигровые акулы Мексиканского залива закусывают перелетными птицами
Группа американских зоологов установила, что каждую осень тигровые акулы в Мексиканском заливе разнообразят свое меню перелетными птицами, которые падают в воду.
Обновлено вчера в 03:40
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Гаджеты
Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в Норвегии
Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии.
Обновлено в 11:47
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено в 11:49
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено вчера в 12:05
Финансы
ЦБ опроверг попытки заработка на краткосрочных колебаниях валют
Банк России не пытается заработать на краткосрочных колебаниях курса валют, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
США продолжают изучать данные о якобы имевшей место химатаке в Сирии
Правительство США продолжает изучать сведения о якобы имевшем на днях место новом случае применения химического оружия в Сирии.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи
Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
Обновлено в 05:34
Космос
В США объяснили лунный провал СССР
В августе 2016 года в США основной причиной провала лунной программы СССР называли то, что основные подрядные работы по ней проходили в организациях, находящихся в ведении Челомея, который состоял в напряженных отношениях с Королевым.
Обновлено в 17:08
Театры
Мариинский театр впервые поставит оперу «Девушка с Запада»
Мариинский театр впервые за всю свою историю поставил оперу Джакомо Пуччини «Девушка с Запада».
Обновлено в 17:58
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Здоровье
Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок
Минздрав РФ обнародовал данные, раскрывающие число людей, скончавшихся в 2018 году людей из-за врачебных ошибок.
Обновлено в 01:54
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03