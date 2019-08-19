Футбол

Незабитый пенальти Погба помешал «Манчестер Юнайтед» одолеть «волков»Евро-футбол.ру вчера в 16:53

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
24′
Дэниел Джеймс
27′
Антони Марсьяль
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
46′
Рубен Невеш
51′
Рубен Невеш
55′
Райан Беннетт
67′
81′
Джесси Лингард
Хуан Мата
84′
Аарон Уан-Биссака
Диого Жота
Педру Нету
86′
89′
Дэниел Джеймс
Мэйсон Гринвуд
89′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
90′+1′
Во втором туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к «Вулверхэмптону». Весной команда Уле Гуннара Сульшера дважды проиграла на стадионе «Молинью» с одинаковым счётом 1:2 – сначала в Кубке Англии, а затем в Премьер-лиге.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Вулверхэмптон» отнял очки у «Манчестер Юнайтед»

Советский спортвчера в 16:51

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Видеообзор матча 2-го тура АПЛ

Sport24.ruвчера в 19:22

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 2-го тура АПЛ

Чемпионатвчера в 16:51

«Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Вулверхэмптон», Погба не реализовал пенальти

Матч ТВвчера в 16:53

«Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Вулверхэмптон», Погба не реализовал пенальти

Sportbox.RUвчера в 16:53

Гарри Магуайр: «Разочаровывает, что „Манчестер Юнайтед“ не получил 3 очка»

Спорт-Экспрессвчера в 19:45

«МЮ» идет 4-м в АПЛ после ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1)

Sports.ruвчера в 04:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд

Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

«Волочкова отдыхает»: Лобода показала идеальный шпагат на траве

Певица продемонстрировала шпагат на траве. Лобода позирует в спортивном топе и коротких шортах.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

В огненной аварии под Тулой погибли четыре человека

Последствия страшной аварии сняли на видео. ДТП произошло около трех часов дня 19 августа в Щекинском районе.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено 18 августа в 23:16
Армия и оружие

Руководство ЦАР продолжает практику развертывания армии в провинциях

Поставка второй партии оружия из России в Центральноафриканскую Республику позволила правительству страны продолжить развертывание подразделений вооруженных сил.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет

Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам

Пираты обещали обеспечить во вторник осмотр доктором похищенных у Камеруна с судна "Мармалайта" моряков, в том числе троих россиян, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Украинские спецслужбы предотвратили теракт на концерте «Квартал 95»

Следствие проверяет версию о том, что теракты планировались на празднике в честь Дня украинского флага 23 августа и на концерте «Квартал-Фест» в Сумской области.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Политика

Офис Зеленского прокомментировал поведение жены Нетаньяху в Киеве

Обновлено вчера в 13:59
Политика

Макрон заявил о важности встречи с Путиным

Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Францию, где состоится его встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Путин очаровал супругу Макрона неожиданным комплиментом

Президент РФ Владимир Путин очаровал супругу своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит во время визита во Францию.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».
Обновлено в 06:56
Наука

В Китае начнут продавать клонированных котов

Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Происшествия

СМИ опубликовали видео встречи жителей с военным после взрыва под Северодвинcком

Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

Составлен рейтинг самых тихих российских городов

Самыми тихими городами страны были признаны Гурьевск (Калининградская область, в среднем 8,4 балла), Ейск (Краснодарский край, 7,9) и Михайловск (Ставропольский край, 7,8).
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия

Вспышка листериоза зафиксирована в Испании

Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено вчера в 19:12
Армия и оружие

Турецкие военные перешли сирийскую границу

Обновлено вчера в 06:12
Технологии

Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний

Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено вчера в 07:27
Наука

Названа смертельная опасность недосыпа

Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Штурмовики У-25 приземлились рядом с трассой М-4 «Дон»

Военные лётчики штурмовиков Су-25СМ3 приземлились на временный аэродром рядом с трассой М-4 «Дон».
Обновлено в 03:29
Футбол

Ефремов получил травму крестообразной связки колена

Обновлено в 06:03
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вулверхэмптон Уондерерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное