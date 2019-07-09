Политика
NewsOne шьют дело о финансировании терроризмаГазета.Ru 10:37
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о деле по статье "финансирование терроризма" в отношении канала NewsOne, передает РИА "Новости". 8 июля украинский телеканал объявил, что из-за поступивших угроз телемост между NewsOne и "Россией 1", который должен был вести Андрей Малахов, отменен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Политика
Володин объявил внеочередное заседание Совета Госдумы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:29
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась
Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
Политика
Девушке стало плохо на встрече с Путиным в УрФУ
Обновлено в 10:28
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Оскорбившего Путина телеведущего «Рустави-2» отстранили от работы
Грузинский телеканал «Рустави-2» принял решение наказать телеведущего Георгия Габунию за нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Зеленский посетит открытие нового саркофага на Чернобыльской АЭС
10 июля на Чернобыльской АЭС запланировано открытие нового безопасного укрытия над аварийным блоком Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 10:37
Политика
Порошенко на своем митинге устроил интерактив
На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Обновлено в 06:16
Экономика
Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор
Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.
Обновлено в 10:01
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Общество
Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.
Обновлено в 06:42
Футбол
Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футбол
Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Apple обновила Macbook Air и Macbook Pro
Apple обновила ноутбуки Macbook Air и Macbook Pro, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:14
Происшествия
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
ЖКХ
В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад
Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 10:04
Интернет
Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию
После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
Обновлено вчера в 12:17
Здоровье
Российским больницам запретили покупать импортные подгузники
В список включены медицинские маски, лейкопластыри, изделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты, реагенты для проведения анализов и многое другое.
Обновлено в 01:29
Культура
Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Форт Боярд»
Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу "Форт Боярд" Обещанный пост с информацией не заставил долго ждать.
Обновлено в 10:54
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Футбол
Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Политика
Курс грузинского лари достиг нового антирекорда
Национальная валюта Грузии лари в обменных пунктах Тбилиси достигла рекордного минимума, один доллар теперь стоит 2,94 лари.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы
Президент России Владимир Путин считает "мракобесием" призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы.
Обновлено в 08:37
Экономика
Томские приставы арестовали больше 92 тонн пива за долги
В Кожевниковском районе Томской области судебные приставы наложили арест больше чем на 92 тонны пива за долги по налогам одной из компаний по производству алкоголя.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Полицейских-провокаторов посадили на десять лет
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
Политика
СМИ узнали детали дела арестованного за измену помощника полпреда
Арестованный помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев несколько лет «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности России», сообщает информагентство Znak.com со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 10:54
Экономика
Принятие закона о цифровых финансовых активах могут перенести на осень
Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее.
Обновлено в 09:39
Общество
Путин подарил щенка красноярскому школьнику
Российский президент Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера красноярскому школьнику.
Обновлено в 03:49