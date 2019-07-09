Политика

NewsOne шьют дело о финансировании терроризмаГазета.Ru 10:37

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о деле по статье "финансирование терроризма" в отношении канала NewsOne, передает РИА "Новости". 8 июля украинский телеканал объявил, что из-за поступивших угроз телемост между NewsOne и "Россией 1", который должен был вести Андрей Малахов, отменен.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.
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