Политика

ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с УкраинойREGNUM 07:04

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга. «У нас нет никаких оснований для отмены телемоста», — говорится в сообщении.
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ВГТРК пригласил в студию участников отмененного телемоста между Россией и Украиной

Интерфакс08:56

ВГТРК не увидела оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной

Телеканал 360°07:26

ВГТРК пригласил участников телемоста Россия — Украина в Москву

RT на русском09:16

ВГТРК пригласил участников телемоста Россия - Украина 12 июля в студию в Москве

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Газета.Ru08:58

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Вести.Ru08:54

В ВГТРК не увидели оснований для отмены телемоста с Украиной

РБК08:18
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