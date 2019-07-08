Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга. «У нас нет никаких оснований для отмены телемоста», — говорится в сообщении.

ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной

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